رسالة غامضة من السومة بعد رحيل فوساتي

الأوروجوياني تمت إقالته مساء اليوم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، بطريقة غامضة على رحيل الأوروجوياني خورخي فوساتي؛ المدير الفني للفريق، أثارت تساؤلات جماهيره.

الأوروجوياني تمت إقالته مساء اليوم الأربعاء، وتعيين المدرب الوطني يوسف عنبر بدلًا منه وحتى نهاية الموسم.

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ونشر السومة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "انستجرام"، صورة لم يفهم مغزاها الكثيرون.

البعض ترجم تعليق الصورة بفرحته بإقالة فوساتي، حيث أنه تعرض لهجوم شديد لتراجع مستواه خلال فترة الأوروجوياني.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الوحدة بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الراقي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة.