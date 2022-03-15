رسالة عاطفية من رونالدو لجماهير يونايتد قبل مواجهة أتلتيكو مدريد!

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نداءً عاطفيًا إلى جماهير الفريق، من أجل القتال على فرصة الاستمرار في بطولة دوري أبطال أوروبا، والوقوف خلف الفريق.

مانشستر يونايتد يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني مساء الثلاثاء على ملعب "أولد ترافورد" في مباراة إياب دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتعادل الفريقان في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما، ويبدو رونالدو عازمًا على مواصلة مشوار البطولة، ومحاولة الفوز بها.

ماذا قال رونالدو؟

النجم البرتغالي كتب عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي: "يوم الثلاثاء هو أحد تلك الأيام التي كنا ننتظرها جميعًا".

وأضاف: "إنها واحدة من تلك الفرص لنظهر للعالم سبب تسمية أولد ترافورد بمسرح الأحلام".

وتابع: "هيا نعد خلق الأجواء الرائعة التي رأيناها في مباراتنا الأخيرة على أرضنا، ودعونا نحافظ على حملنا في دوري أبطال أوروبا قيد الحياة!".

واختتم رونالدو: "نحن مانشستر يونايتد، لنفعل هذا معًا، هيا أيها الشياطين".





هل يتمكن رونالدو من لعب مباراتين في ثلاثة أيام؟

رونالدو كان اللاعب الرئيسي في فوز مانشستر يونايتد على توتنهام بنتيجة 3-2 يوم السبت في الدوري الإنجليزي، في المباراة التي استضافها ملعب "أولد ترافورد".

سجل اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا ثلاثية ليمنح فريقه نقاط المباراة، ويبقى على مسافة قريبة من المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي.

وسُئل رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عما إذا كان يتوقع أن يكون رونالدو في أفضل حالاته مرة أخرى عندما يواجه أتلتيكو مدريد بعد وقت قصير من لعب أكثر من 80 دقيقة ضد توتنهام.

ورد رانجنيك في المؤتمر الصحفي: "لست قلقًا من عدم تمكنه من التعافي، هو شخص يعتني بنفسه وجسده جيدًا، ويعرف ما يجب فعله، لست قلقًا بشأن ذلك".

وأضاف: "سنرى إذا ما تمكن من تسجيل ثلاثية أخرى، ليس من السهل فعل ذلك ضد فريق مثل أتلتيكو على الإطلاق".

واختتم: "كان الأداء الذي قدمه جيدًا بشكل عام، إن لم يكن جيدًا جدًا، وهذا ما نأمل أن نحصل عليه مرة أخرى ضد أتلتيكو".

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