رسالة زين الدين زيدان لشقيقه الراحل فريد

فريد توفي عن عمر يناهز 54 عاماً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نشر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رسالة وداعية لشقيقه الأكبر فريد الذي توفي أمس عن عمر يناهز 54 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وكتب زيدان عبر إنستجرام:"أخي الأكبر فريد، لقد أريتني الطريق دائماً. لقد كنت عادلاً وكريماً وشجاعاً. لقد أحببت الآخرين والآخرون أحبوك كثيراً. أنا فخور بك للغاية، أنت في قلبي للأبد".

وكان زيدان قد غادر معسكر ريال مدريد في مونتريال الكندية إثر وفاة شقيقه الأكبر، تاركاً المهمة لمساعده ديفيد بيتوني حتى نهاية العطلة غير محددة الزمن.

على الناحية الأخرى أيضاً غادر ولده لوكا ناديه ريسينج سانتاندير المعار إليه، لنفس الظروف الأسرية.

يذكر أن زيدان هو مدرب ريال مدريد الفائز بثلاثية دوري أبطال أوروبا المتتالية بين 2016 و2018.