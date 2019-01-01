رسالة دارميان لمانشستر يونايتد: لقد كانت رحلة عظيمة

دارميان يودع يونايتد بعد 4 سنوات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

وجه ماتيو دارميان ظهير مانشستر يونايتد السابق الشكر للنادي وجماهيره عقب إتمام انتقاله إلى بارما الإيطالي.

وقال دارميان عبر تويتر:"لقد كانت رحلة عظيمة على مر تلك الأعوام الأربعة".

وأضاف:"أنا فخور بأني كنت جزء من عائلة مانشستر يونايتد، أن ألعب هنا وأفوز بالألقاب مع أكبر أندية العالم".

وتابع:"لن أنسى أبداً اللحظات العظيمة والذكريات التي صنعناها هنا معاً، أريد أن أشكر الجميع في مانشستر يونايتد".

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وكان دارميان قد أتم انتقاله إلى بارما مقابل 1.5 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن دارميان كان قد انضم للشياطين الحمر في صيف 2015 قادماً من تورينو الإيطالي.