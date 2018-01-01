رسالة خاصة من جيان للاعبي العين الإماراتي قبل مونديال الأندية

يتطلع نادي العين بطل الدوري الإماراتي لتحقيق فوز تاريخي عندما يواجه تيم ويلينغتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه اللاعب الدولي الغاني أسامواه جيان رسالة خاصة إلى لاعبي وجماهير نادي العين الإماراتي، قبل أول مباراة للفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

ويتطلع نادي العين بطل الدوري الإماراتي لتحقيق فوز تاريخي عندما يواجه تيم ويلينغتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا اليوم الأربعاء على ستاد هزاع بن زايد، في افتتاح كأس العالم للأندية في كرة القدم التي تحتضنها الإمارات.

اللاعب دعم الفريق قبل مباراة اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وقال : "أتمنى التوفيق للاعبين وجماهير العين في مباراة اليوم، وكلنا اليوم عائلة واحدة". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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تصريح @husseinelshahat لاعب @alainfcae قبل أول مباراة للفريق بكأس العالم للأندية. 💪 pic.twitter.com/eR7omr2PuK — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وكان جيان قد أرتدى قميص الفريق العيناوي خلال فترتين، الأولى كانت 4 مواسم حقق فيها العديد من الأرقام القياسية، قبل أن يرحل اللاعب إلى نادي شنغهاي سيبج، المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم.

يُذكر أنه من المنتظر أن يلاقي الفائز في مباراة اليوم بنادي الترجي التونسي بطل إفريقيا في 15 ديسمبر، في ربع نهائي المسابقة التي تستمر حتى 22 منه.