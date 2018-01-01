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كأس العالم للأندية

رسالة خاصة من جيان للاعبي العين الإماراتي قبل مونديال الأندية

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مهاجم العين الغاني أسامواه جيان
يتطلع نادي العين بطل الدوري الإماراتي لتحقيق فوز تاريخي عندما يواجه تيم ويلينغتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وجه اللاعب الدولي الغاني أسامواه جيان رسالة خاصة إلى لاعبي وجماهير نادي العين الإماراتي، قبل أول مباراة للفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

ويتطلع نادي العين بطل الدوري الإماراتي لتحقيق فوز تاريخي عندما يواجه تيم ويلينغتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا اليوم الأربعاء على ستاد هزاع بن زايد، في افتتاح كأس العالم للأندية في كرة القدم التي تحتضنها الإمارات.

اللاعب دعم الفريق قبل مباراة اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وقال : "أتمنى التوفيق للاعبين وجماهير العين في مباراة اليوم، وكلنا اليوم عائلة واحدة".

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وكان جيان قد أرتدى قميص الفريق العيناوي خلال فترتين، الأولى كانت 4 مواسم حقق فيها العديد من الأرقام القياسية، قبل أن يرحل اللاعب إلى نادي شنغهاي سيبج، المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم.

يُذكر أنه من المنتظر أن يلاقي الفائز في مباراة اليوم بنادي الترجي التونسي بطل إفريقيا في 15 ديسمبر، في ربع نهائي المسابقة التي تستمر حتى 22 منه.

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