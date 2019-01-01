رسالة خاصة من جمهور الأهلي للاعبين في مواجهة المقاصة حول "ملحمة الصعود"

مواجهة مصيرية ومهمة شبه مستحيلة للأهلي أمام صن داونز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه جمهور الأهلي المصري حاضر لمواجهة مصر المقاصة، رسالة حماسية للاعبي الفريق قبل لقاء صن داونز الجنوب أفريقي المصري.

الشياطين الحمر يلاقوا الفريق الفيومي الآن على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

من المنتظر أن يلاقي الأهلي عقب هذه المواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي، في 13 من الشهر الجاري، ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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مواجهة الفريق الجنوب أفريقي مصيرية بعدما خسر الأحمر في الذهاب بخماسية نظيفة، جعلته على مقربة من وداع البطولة.

ورفع جمهور القلعة الحمراء لافتة خلال مواجهة المقاصة، كُتب عليها: "اصنعوا ملحمة للصعود.. نتباهى بها حتى الموت".

يذكر أن الهزيمة بخماسية هي الأثقل للأهلي خلال تاريخ مشاركاته في البطولات الأفريقية على مدار تاريخه.