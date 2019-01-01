رسالة خاصة من لاسارتي لحسين الشحات

الشحات انضم للأهلي في يناير الماضي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وجه مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي المصري، رسالة إلى لاعبه حسين الشحات المنتقل من العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وكان حسين الشحات قد انتقل إلى العين من المقاصة مباشرة، قبل أن يعود مصر عن طريق بوابة الأهلي، في صفقة بمقابل مادي كبير للغاية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن لاسارتي طالب اللاعب باستعادة ثقته في نفسه مرة أخرى بالتحرر من الضغوط الواقعة عليه في الفترة الأخيرة.

وأكد المدير الفني للأهلي أنه يراهن على قدرات حسين الشحات وما سيعطيه للفريق في الفترة المقبلة وسيستعيد مستواه ولكنه يجب أن يبدأ التركيز خاصًة إنهاء الهجمات.

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وكان الشحات قد انضم للأهلي قادمًا من العين الإماراتي بمقابل مادي 5 ملايين دولار، أي ما يقرب من 90 مليون جنيه مصريًا.