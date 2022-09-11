رسالة حادة إلى رينارد .. "تحرق نفسك بنفسك وتظلم المنتخب السعودي"

المدير الفني للأخضر يتعرض لهجوم لاذع

شن الناقد الرياضي سلطان الحارثي هجومًا حادًا على هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عقب إعلان قائمة اللاعبين التي ستخوض المعسكر الذي سيُقام خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر الجاري.

لماذا هوجم وانتقد رينارد بشدة بعد إعلانه قائمة الأخضر؟

اختيارات رينارد أثارت الكثير من الجدل في الشارع والإعلام الكروي السعودي، وقد تضمن النقاش عدة نقاط لكن الخلاف الأكبر مع المدرب الفرنسي كان حول حراس المرمى.

رينارد أصر على استبعاد عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال رغم تألقه مؤخرًا وكونه حارس المرمى السعودي الوحيد الذي يلعب أساسيًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

المدرب اختار الرباعي فواز القرني ومحمد العويس ومحمد اليامي ونواف العقيدي، وقد جعله هذا عُرضة للكثير من الانتقادات، خاصة أن أيًا من الرباعي لا يلعب مع فريقه هذا الموسم في الدوري السعودي.

الحارثي وجه رسالة حادة لرينارد محذرًا إياه من حرق نفسه بنفسه وظلم الأخضر باستبعاد المعيوف، إذ كتب عبر تويتر "عدم ضم المعيوف فيه ظلم وإجحاف لحارس هو الأول على مستوى الكرة السعودية. سيد رينارد .. أنت تحرق نفسك بنفسك وتظلم المنتخب بعدم ضم أفضل حارس سعودي".

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لماذا لم يضم رينارد المعيوف لقائمة المنتخب السعودي؟

المعيوف كان قد أعلن اعتزاله اللعب دوليًا في نهاية 2019 لكنه تراجع عن قراره بعد تأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2018 وأبدى جاهزيته لتمثيله مستقبلًا حال استدعاه المدرب هيرفي رينارد.

رينارد ورغم تلك الخطوة من جانب اللاعب لم يدعوه أبدًا للمنتخب خلال الفترة الماضية وأصر على خياراته وأبرزها محمد العويس الذي لم يلعب أي مباراة في الدوري السعودي منذ انضم للهلال قادمًا من الأهلي في سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

المدرب الفرنسي يرى أنه من العدل أن يُمثل الأخضر في مونديال قطر 2022 العويس أو القرني لأنهما من تحملا المسؤولية في التصفيات وساهما في الوصول لنهائيات كأس العالم.

يُشار إلى أن العويس كان الحارس الأساسي للمنتخب السعودي في أغلب مباريات تصفيات مونديال قطر 2022، وقد قدم أداءً مميزًا.