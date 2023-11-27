رسالة تحذيرية لتشافي .. خطوة غريبة من لابورتا تجاه "رديف برشلونة"

المدرب الإسباني يُواجه موقفًا صعبًا بعد خسارة نقطتين أمام رايو فاييكانو

يبدو أن جوان لابورتا رئيس برشلونة بدأ يُمارس بعض الضغط على تشافي المدير الفني للفريق ليخاف أكثر على منصبه، وذلك عقب التعادل الأخير المخيب مع رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.

الحديث بدأ يزداد في الأوساط الكتالونية عن إمكانية رحيل المدرب الشاب بعد تراجع النتائج مؤخرًا وخاصة الخسارة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، ويبدو أن نتيجة سلبية أخرى في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء القادم ستزيد الأمور تعقيدًا.

صحيفة سبورت الإسبانية كشفت النقاب عن خطوة غريبة قام بها لابورتا تجاه الفريق الرديف في برشلونة، فسرتها على أنها رسالة تحذيرية واضحة لتشافي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الرئيس قام بحضور مباراة الفريق الرديف أمام كورنيا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، والتي انتهت لصالح الأول بهدفين نظيفين، وتلك خطوة غير معتادة أبدًا من جانبه، إذ نادرًا ما يحضر مباريات الفريق على ملعبه ولم يسبق أبدًا أن تواجد في لقاء خارجه.

خطوة لابورتا التي وصفتها الصحيفة بـ "غير العادية" فُسرت بأنها تلميح قوي للمدرب البديل الذي سيخلف تشافي حال إقالته، وهو المكسيكي رافا ماركيز المدير الفني لفريق برشلونة أتلتيك الذي يُقدم موسمًا مميزًا ويحظى بإعجاب الجميع في البيت الكتالوني.