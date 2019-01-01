رسالة بالعربية من جروس للاعبيه: الدوري للزمالك

الزمالك استعاد صدارة جدول الترتيب بعدما خطفها الأهلي لجولة واحدة فقط

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل بداية المران، للحديث عن أهمية المرحلة.

لاعبو الأبيض حصلوا على راحة لمدة 24 ساعة بعد تحقيقهم الفوز أمام الإسماعيلي بثنائية نظيفة، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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وشهد الجلسة لقطة طريفة بحديث جروس باللغة العربية للاعبين بصوت مرتفع قائلًا: "الدوري للزمالك، الزمالك دوري، أنتم الأفضل، وأنا أثق بكم".

الفارس الأبيض يستعد لمواجهة بيراميدز في 23 من الشهر الجاري، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الـ26 بالدوري المحلي.

واستعاد الزمالك صدارة جدول الترتيب بعدما هبط عنها لجولة واحدة فقط، ليرتقي مجددًا برصيد 60 نقطة بعد فوزه على الدراويش، مقتسمًا إياها مع بيراميدز.