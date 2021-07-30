رسالة إنجليزية غاضبة لسفارة إيطاليا: رجال مانشيني حفنة من الهوليجانز

رسالة من مشجع إنجليزي موجهة إلى السفارة الإيطالية لتفريغ غضبه من خسارة يورو 2020.

لم يتجاوز مشجعو إنجلترا مرارة خسارة نهائي يورو 2020 على أرضهم من إيطاليا حتى الآن.

آخر ما عبر عنه الإنجليز تجاه الإيطاليين كان برسالة إلى السفارة الإيطالية في لندن.

وخسرت إنجلترا على ملعب ويمبلي أول نهائي أوروبا لها على يد إيطاليا بركلات الترجيح.

وقاد المدرب روبرتو مانشيني بلاده إيطاليا لثاني ألقابها الأوروبية.

ما الرسالة الموجهة إلى السفارة الإيطالية في لندن؟

أليساندرو موتا، أحد موظفي السفارة الإيطالية في لندن، نشر على حسابه على تويتر صورة رسالة تلقتها سفارة بلاده.

الرسالة الموجهة إلى سفارة إيطاليا التي نشرها أليساندرو كانت غاصبة جدًا وكلماتها جارحة.

ماذا جاء في الرسالة؟

أغلب ما كتب في الرسالة كان عبارة عن شتائم تجاه المنتخب الإيطالي.

كاتب الرسالة وصف فوز إيطاليا بالغش لأنها فازت بالعنف والتلاعب في المباريات.

وواصل صاحب الرسالة مهاجمة الطليان الذين لا يعرفون كيف يفوزون باللعب النظيف على حد وصفه في حين خسرت إنجلترا بلاده بشرف.

وأردف في رسالته الشتائم تجاه إيطاليا ولاعبيها الذين وصفهم بحفنة من الهوليجانز.

وكان نهائي يورو 2020 قد شهد تجاوزات كبيرة من قِبل الجمهور الإنجليزي خارج ملعب ويمبلي وداخله؛ حيث اقتحم ما يقرب من 5 آلاف مشجعًا -وفقًا للتقارير- الملعب دون تذاكر.

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