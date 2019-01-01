رد قوي على مرتضى منصور بعد تجاهل الصفاقسي التونسي

الزمالك حقق الفوز في ذهاب نصف النهائي بهدف دون رد على النجم الساحلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رد الناصر البدوي المدير الرياضي السابق للصفاقسي التونسي على مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب تجاهل الأخير الفريق ضمن المرشحين للفوز بالكونفدرالية.

وكان مرتضى منصور قد أكد أن الزمالك والنجم ونهضة بركان هم الفرق التي تنافس على لقب البطولة في الموسم الحالي.

وقال الناصر في تصريحات ردًا على مرتضى منصور: "مرتضى منصور لم يذكر الصفاقسي ضمن الفرق المرشح للفوز بالكونفدرالية".

وأضاف: "مرتضى منصور سيتذكر اسم الصفاقسي جيدًا لأنه هو الفريق الذي سيتوج بالبطولة في الموسم الحالي" مشيرًا إلى قوة فريقه.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية في ذهاب نصف النهائي.

إقرأ أيضًا - كما انفرد "جول".. الإصابة تبعد بن عمر عن تونس في الأمم الإفريقية

بينما حقق الصفاقسي الفوز بهدفين دون رد على نهضة بركان المغربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الطيب المهيري" في تونس.