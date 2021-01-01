الدوري المصري الممتاز

رد قاسي من مصطفى محمد على تصريحات أحمد بلال

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Mostafa Mohamed - Galatasaray Fenerbahce Super Lige 2020-2021
Galatasaray Twitter
مصطفى محمد يتألق بقميص جلطة سراي
رد مصطفى محمد لاعب جلطة سراي المعار من نادي الزمالك، بشكل قاسي على أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي السابق بعد تصريحات الأخير عنه في إحدى القنوات التلفزيونية.

 أحمد بلال علق على مصطفى محمد خلال الساعات الأخيرة في إحدى البرامج على شاشة قناة "أون تايم سبورتس" بطريقة غير لائقة، تسببت في هجوم الجماهير على مهاجم الأهلي السابق.

وجاء رد مصطفى محمد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لتظهر غضب اللاعب من تصريحات بلال، خاصًة وأنه دائم الهجوم عليه خلال الفترىة الماضية.

وقال مهاجم الزمالك المعار إلى جلطة سراي التركي: "عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض ليه وبحترم كل آراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم".

وأضاف مصطفى محمد في تصريحاته: "لكن لما الأمر يوصل لي دخول الأم في دا مفهوش أي أحترام أتمني أن الناس تحترم نفسها في الكلام".

ويتألق مصطفى محمد رفقة جلطة سراي في الوقت الحالي، حيث أحرز 4 أهداف في أول 4 مباريات له رفقة الفريق التركي وساعدهم في تصدر الدوري التركي.

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