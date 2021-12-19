رد فعل غريب .. كامافينجا يعلق على انتقال مبابي إلى مدريد

علق اللاعب الفرنسي، إدواردو كامافينجا، لاعب ريال مدريد على انتقال مواطنه كيليان مبابي إلى النادي الملكي في الفترة المقبلة.

عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان سينتهي في يونيو 2022 وسيحق له الاتفاق مع أي فريق بدءًا من يناير المقبل على أن ينتقل في الصيف خلال صفقة مجانية.

أي الزمن المتبقي 12 يومًا ليحق لمبابي اختيار وجهته المقبلة، والتي على الأرجح ستكون ريال مدريد.

ماذا قال كامافينجا؟

أثناء خروج اللاعب الفرنسي من مقر تدريبات الفريق في فالديبيباس، سأله أحد المعجبين عما إذا كان مبابي سيوقع لريال مدريد.

ليقوم لاعب المرينجي برد غريب، حيث قام بحركة كأنه يغلق فمه وهو الأمر الذي فتح باب التكهنات حول معنى رده.

ما الجديد بخصوص مبابي؟

في الأيام السابقة خرج المهاجم الفرنسي بتصريحات تبدو غامضة إلى حد كبير بخصوص مستقبله مع باريس سان جيرمان، حيث قال: "يمكن أن تحدث بعض الأشياء التي تغير خططك، من المستحيل توقع ما سأفعله في العشرين سنة القادمة".

الجدير بالذكر أنّ اللاعب الذي على بعد ساعات من إتمام عامه الـ 23 يعيش موسمًا مميزًا رفقة باريس سان جيرمان، إذ سجل 13 وصنع 14 بكل المسابقات.

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