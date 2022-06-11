رد فعل غريب .. ريال مدريد يقطع مبابي من صورة تشواميني وبنزيما!

ردود أفعال ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرف النادي الملكي.

أعلن ريال مدريد عن ضم لاعب وسط الملعب الفرنسي أوريليان تشواميني من صفوف موناكو في صفقة قدرت بحوالي 100 مليون يورو بشكل إجمالي.

الصفقة كانت من المفترض أن تكلف النادي الملكي مبلغًا أقل من ذلك بحسب ما علم جول قبل عدة أيام، لكن تدخل باريس سان جيرمان فيها جعل الأمور أصعب على الفريق الإسباني.

في النهاية حسمت رغبة اللاعب ومعها قدرة ريال مدريد المادية الصفقة لصالح النادي الملكي، لكن كل ذلك لا يهم بقدر ما حدث بعد الإعلان عن الانتقال.

النادي الملكي أراد أن ينشر صورة لنجم خط الوسط الفرنسي عبر حسابه في موقع "تويتر"، فلم يجد سوى صورة يظهر بها مواطنه وهداف الفريق كريم بنزيما.

الصورة أثارت الكثير من الجدل، بالأخص بعدما تم الكشف عن الشخص الثالث الذي تم اقتصاصه منها، والذي كان كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

مبابي كان قد رفض الانضمام لريال مدريد بعد أن منح الملكي موافقته على الصفقة قبل أشهر بحسب ما أكدت تقارير عديدة، وقرر تجديد عقده مع الفريق الفرنسي.

how is the "greatest" club ever with 14UCLs, having just won the last one this pained and petty? pic.twitter.com/EK4lvHmdZr — ✨tamilore🍃 (@bongsandbongs) June 11, 2022

بعض الجماهير على "تويتر" من معسكر ريال مدريد أشادت بالتصرف الذي قام به حساب النادي الملكي، بينما استنكر البعض اختيار الصورة وقص مبابي منها.

جدير بالذكر أن اللاعب انضم لصفوف بعقد لمدة ست سنوات، وسيتم تقديمه للجماهير والصحافة يوم الثلاثاء بعد خضوعه للفحص الطبي.