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الدوري الإنجليزي الممتاز

رد فعل ستونز حين أعاد مشاهدة إنقاذه أمام ليفربول

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Getty/Goal
إنقاذ غير وجه قمة البريميرليج..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعاد جون ستونز مدافع مانشستر سيتي مشاهدة اللقطة التي أنقذ بها هدفاً لليفربول على خط المرمى.

 

كان ذلك في مواجهة الفريقين أمس -الخميس- ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين، والتي شهدت الخسارة الأولى للريدز هذا الموسم في الدوري، بهدفين مقابل هدف وحيد.

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وكانت اللقطة في الشوط الأول أثناء التعادل السلبي، حين ارتطمت كرة ساديو ماني بالقائم، ثم حاول ستونز تشتيتها لتصطدم بإيدرسون وتتجه إلى المرمى، قبل أن ينجح بتشتيتها مجدداً.

وبسؤاله عن تلك اللقطة بعد المباراة مباشرة قال الإنجليزي الدولي لسكاي سبورتس:"أنا سعيد بسرعة رد فعلي، لقد سمعت أنها كانت قريبة للغاية".

بالفعل كانت قريبة للغاية، حيث فشل جزء صغير من محيط الكرة في اجتياز خط المرمى وفقاً لتقنية عين الصقر، وهو ما دفع ستونز حين إعادة مشاهدتها للصراخ "هادوكن"! وهي جملة تُستخدم مع الهجوم الخاص بلعبة "ستريت فايتر".

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