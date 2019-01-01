رد فعل ستونز حين أعاد مشاهدة إنقاذه أمام ليفربول

إنقاذ غير وجه قمة البريميرليج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعاد جون ستونز مدافع مانشستر سيتي مشاهدة اللقطة التي أنقذ بها هدفاً لليفربول على خط المرمى.

كان ذلك في مواجهة الفريقين أمس -الخميس- ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين، والتي شهدت الخسارة الأولى للريدز هذا الموسم في الدوري، بهدفين مقابل هدف وحيد. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وكانت اللقطة في الشوط الأول أثناء التعادل السلبي، حين ارتطمت كرة ساديو ماني بالقائم، ثم حاول ستونز تشتيتها لتصطدم بإيدرسون وتتجه إلى المرمى، قبل أن ينجح بتشتيتها مجدداً.

وبسؤاله عن تلك اللقطة بعد المباراة مباشرة قال الإنجليزي الدولي لسكاي سبورتس:"أنا سعيد بسرعة رد فعلي، لقد سمعت أنها كانت قريبة للغاية".

بالفعل كانت قريبة للغاية، حيث فشل جزء صغير من محيط الكرة في اجتياز خط المرمى وفقاً لتقنية عين الصقر، وهو ما دفع ستونز حين إعادة مشاهدتها للصراخ "هادوكن"! وهي جملة تُستخدم مع الهجوم الخاص بلعبة "ستريت فايتر".