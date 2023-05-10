رد عنيف من جوارديولا بعد التعادل مع ريال مدريد: هل تعرفون أمام من نلعب؟

علي سمير
20230509 Pep Guardiola(C)Getty Images
دوري أبطال أوروباريال مدريدريال مدريد vs مانشستر سيتيمانشستر سيتيجوزيب غوارديولا

كيفين دي بروينه أنقذ الفريق الإنجليزي من الهزيمة

رد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بقوة على أحد الصحفيين، بعد تعادل فريقه مع ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سيتي كان على وشك التعرض للخسارة بهدف سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور على ملعب سانتياجو برنابيو، ولكن كيفين دي بروينه أحرز التعادل للضيوف ليمنحهم المزيد من الأمل قبل لقاء العودة.

وخلال حديثه مع جوارديولا قال مراسل قناة "beIN SPORTS":"الجميع اعتقد أننا سنرى مانشستر سيتي يدمر ريال مدريد".

وقال المدرب الإسباني ردًا عليه:"من الجميع؟ هل تعرف الفريق الذي نلعب ضده؟".

وأضاف:"هل تعرف عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا التي يمتلكها ريال مدريد؟ ليس خطأي أن البعض توقع فوزنا بنتيجة 6/0".

يذكر أن مباراة العودة ستقام الأسبوع القادم على ملعب الاتحاد معقل سيتي، وهي المواجهة التي سيحاول الفريق الفوز بها طمحًا في مواصلة الطريق نحو اللقب الأول، بينما يسعى ريال مدريد للبطولة الخامسة عشر في تاريخه بدوري الأبطال.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

619907 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 30%كريم بنزيما
  • 37%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
619907 الأصوات

اختيارات المحررين