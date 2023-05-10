رد عنيف من جوارديولا بعد التعادل مع ريال مدريد: هل تعرفون أمام من نلعب؟

كيفين دي بروينه أنقذ الفريق الإنجليزي من الهزيمة

رد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بقوة على أحد الصحفيين، بعد تعادل فريقه مع ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سيتي كان على وشك التعرض للخسارة بهدف سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور على ملعب سانتياجو برنابيو، ولكن كيفين دي بروينه أحرز التعادل للضيوف ليمنحهم المزيد من الأمل قبل لقاء العودة.

وخلال حديثه مع جوارديولا قال مراسل قناة "beIN SPORTS":"الجميع اعتقد أننا سنرى مانشستر سيتي يدمر ريال مدريد".

وقال المدرب الإسباني ردًا عليه:"من الجميع؟ هل تعرف الفريق الذي نلعب ضده؟".

وأضاف:"هل تعرف عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا التي يمتلكها ريال مدريد؟ ليس خطأي أن البعض توقع فوزنا بنتيجة 6/0".

يذكر أن مباراة العودة ستقام الأسبوع القادم على ملعب الاتحاد معقل سيتي، وهي المواجهة التي سيحاول الفريق الفوز بها طمحًا في مواصلة الطريق نحو اللقب الأول، بينما يسعى ريال مدريد للبطولة الخامسة عشر في تاريخه بدوري الأبطال.