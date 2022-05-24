رد على رئيس الطائي ... البلوي: جروهي فقد الوعي وتلك تفاصيل إصابته

أبدى حامد البلوي الرئيس التنفيذي للاتحاد ثقته في قدرة اللاعبين على حسم المباريات الثلاثة القادمة لصالحهم والفوز بلقب الدوري السعودي للموسم الجاري، وذلك عقب الخسارة المؤلمة أمام الهلال مساء أمس.

الاتحاد بات في وضع صعب بعد خسارته أمام الهلال مساء أمس في الجوهرة المشعة 3-1 وتقلص الفارق مع مطارده العاصمي إلى 3 نقاط فقط، ويحتاج الفريق للفوز في مباراتين والتعادل في الثالثة على الأقل لضمان التتويج باللقب دون النظر لنتائج الزعيم.

العميد أهدر عدة فرص في الشوط الأول وقد تقدم بهدف رومارينيو لكن ميشيل استغل لحظة سقوط مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد وسجل هدف التعادل، وفي الشوط الثاني أضاف سالم الدوسري هدفًا ثانيًا وعاد ميشيل ليُسجل الثالث.

ماذا قال البلوي عن إصابة جروهي؟

البلوي أوضح خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" أن جروهي فقد الوعي في الملعب لمدة دقيقة تقريبًا، مشيرًا إلى أنه توجه إلى المشفى فورًا للخضوع إلى الفحوصات الطبية المطلوبة خوفًا من وجود كسر أو إصابة صعبة في الرأس.

وأضاف "حالة جروهي جيدة الحمدلله، أطمئن الجميع أن حالته جيدة حاليًا وهو في المشفى، فقد الوعي لمدة دقيقة تقريبًا وكان لابد أن يخضع لفحوصات طبية وقد أظهرت عدم وجود أي كسور بل مجرد كدمة في الرقبة، هو تحت الملاحظة حاليًا ولكن أموره مطمئنة".

إصابة جروهي وخروجه من الملعب بنهاية الشوط الأول كان له أكبر الأثر على الاتحاد في الشوط الثاني، حيث يتحمل الحارس البديل راكان النجار مسؤولية كبيرة من هدفي الهلال خاصة الأخير الذي سجله ميشيل.

كيف رد البلوي على تحدي رئيس الطائي؟

تركي الضبعان رئيس نادي الطائي أثار الكثير من الجدل يوم الأحد بتصريحاته عقب الفوز على الفتح والتي أكد خلالها سعيهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد في مباراة الجولة الـ28.

الضبعان رفع راية التحدي في وجه الاتحاديين بقوله "سنغير بوصلة الدوري في حائل"، وقد أصبح تصريحه ذو قيمة أكبر بعد خسارة الاتحاد أمام الهلال أمس، إذ أن أي خسارة قادمة ستعني تخلي العميد عن الصدارة لصالح الزعيم.

الإعلامي وليد الفراج طلب من البلوي الرد على تلك التصريحات، فأجاب "الدوري السعودي دوري قوي، أنا لا أحب التحديات، كل ما أقوله أن الكرة في ملعب اللاعبين وان شاء الله يكون يومهم، وما أحب التأكيد عليه هو أن الاتحاد بطل الدوري".

المسؤول البارز في النادي الجداوي أضاف "الدوري ليس سهلًا وندرك ذلك جيدًا، أحزنا جمهورنا اليوم لكننا نعدهم بالفرحة في نهاية الموسم والاحتفال معًا باللقب".

الاتحاد سيحل ضيفًا على الطائي يوم الأحد القادم في حائل، فيما الهلال سيستضيف أبها في الرياض في نفس الموعد.

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