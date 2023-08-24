ردًا على الأزمة المثيرة .. نونو سانتو يكشف حقيقة صدامه مع كريم بنزيما

هل عامل كريم بنزيما بطريقة "غير احترافية"؟

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كشف البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، حقيقة ما تردد عن وجود أزمة بينه وبين الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الفريق، خاصةً بعد غضب الجمهور الجم منه.

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تقرير سعودي زعم أول أمس الأربعاء، أن الفرنسي يشعر بعدم الراحة في العميد، بداعي تعامل البرتغالي معه بطريقة غير احترافية، ورفضه منحه شارة قيادة الفريق.

وبالأمس، ظهر بنزيما لأول مرة حاملًا شارة القيادة، خلال مواجهة الرياض، في اللقاء الذي فاز به النمور برباعية نظيفة، وسجل منها "الحكومة" الهدف الأول، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ليزيد من نسبة تصديق الجماهير للتقارير التي تحدثت عن اعتراض الأول.

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لكن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لم يترك سانتو الفرصة للصحفيين لسؤاله عن الأزمة، وافتتحه بتوضيح الحقيقة قبل استقبال أي سؤال.

وقال سانتو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "علمت من الصحافة أن علاقتي بكريم بنزيما لم تكن جيدة، من يعرفني، يعلم أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، علاقتنا جيدة، أنا سعيد بالجميع وتحديدًا بوجود بنزيما معنا".

وأضاف: "بنزيما نفسه سعيد ويظهر عليه ذلك داخل الملعب، هو مستمتع باللعب مع الاتحاد، أعلم من أين تخرج مثل هذه الأنباء، لكننا نحن مجموعة متماسكة جدًا".

يذكر أن هدف بنزيما في الرياض هو الأول له في دوري روشن، بعدما صام عن التهديف في أول جولتين.

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