ردود فعل غاضبة على سلوك المشجعين خلال مباراة إسبانيا ومصر: «غير محترم وغير مقبول»

خاضت إسبانيا مساء الثلاثاء مباراة دولية ودية ضد مصر (0-0). وأظهر الجمهور خلال المباراة أسوأ ما لديه، مما أثار العديد من ردود الفعل المروعة في عالم كرة القدم.

تُظهر مقاطع الفيديو مشجعين إسبان يهتفون بصوت عالٍ "Musulmán el que bote"، وهو ما يعني حرفياً: "ومن لا يقفز فهو مسلم". وقد أكد ذلك العديد من اللاعبين.

هكذا رد لامين يامال يوم الأربعاء عبر إنستغرام على الحادثة. وأعرب عن صدمته الشديدة، خاصة أنه مسلم هو نفسه. ووصف هذا السلوك بأنه "غير محترم وغير مقبول".

"بالأمس، ترددت في الملعب هتافات تقول: "من لا يقفز فهو مسلم". أعلم أن ذلك كان موجهاً إلى الخصم وليس إليّ شخصياً، لكن بصفتي مسلماً، أعتبر ذلك غير محترم وغير مقبول"، هكذا بدأ بيانه.

"أدرك أن ليس كل المشجعين هكذا، لكن بالنسبة لأولئك الذين يرددون مثل هذه الأشياء: إن استخدام الدين كأداة للسخرية على أرض الملعب يجعلكم جاهلين وعنصريين. الغرض من كرة القدم هو الاستمتاع والتشجيع، وليس ازدراء الناس بسبب هويتهم أو معتقداتهم"، هكذا قال نجم نادي برشلونة.

كما علق بيدري، زميله في برشلونة والمنتخب الوطني، على الموقف بعد المباراة. "نحن كلاعبين مصدومون أيضًا من تلك الهتافات"، قال. "نحن لا نقبل بأي شكل من أشكال الهتافات العنصرية. لم نكن نتوقع هذا. علينا جميعًا أن نتعاون لضمان ألا يتكرر هذا في الملاعب."

ولم يستطع مدرب المنتخب الوطني لويس دي لا فوينتي إلا أن يوافقه الرأي ووصف هذا السلوك بأنه "غير مقبول". وقال: "علينا تحديد هوية هؤلاء الأشخاص العنيفين وإبعادهم عن المجتمع. كلما ابتعدوا، كان ذلك أفضل".