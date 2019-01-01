ردود أفعال الجماهير عن جوميز - التعجب من أداءه والإشادة بأخلاقه
حقق الهلال التأهل إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بعد الفوز على مواطنه الأهلي بركلات الترجيح في إياب دور نصف النهائي على ملعب "الجوهرة المشعة".
وكان الهلال قد حقق الفوز في الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يرد الراقي بالفوز بنفس النتيجة في لقاء الإياب ليتجهوا لركلات الترجيح التي ابتسمت للزعيم.
وشارك الفرنسي جوميس مهاجم الهلال في التشكيل الأساسي للهلال حتى نهاية اللقاء، ونرصد لكم أبرز تعليقات الجماهير على أداء اللاعب في المباراة.
جوميز ايش صار فيه ي عالم ؟! #الهلال_والاهلي— طبيب ☠️⚠️ (@Doctor__VIP) April 15, 2019
#الهلال_والاهلي— 💙Bandar💙 الحمدلله على كل حال (@MyLife6666) April 15, 2019
أهم شي الأخلاق شكراً جوميز 🦁 pic.twitter.com/CK6DUSORx7
مبروك للكيان الهلالي 💙💙💙💙💙 ان شاء الله ترجع روح اللعب القوي المباريات الجايه ويرجع مستوى جوميز وادواردو كانو يشعلو الملعب— رَهَفْ 🇵🇸.🇸🇦 (@hoofh93) April 15, 2019
هاردلك للاهلي
شكرا للمعيوف 💙💙 التاهل الجميل باخر اللحظات #الهلال_والاهلي
لاعبين الفريقين كانهم اول مره يلعبون بلنتيات ما عدا السومه و جوميز— Mohammad JE#18⚒ (@diaby_abu) April 15, 2019
جوميز والله احبك 💙— zezo #VVD (@zaiid65) April 15, 2019
جوميز و معيوف فرقو مع الهلال— 2,497.5 🇪🇬🇪🇬 (@muossri) April 15, 2019
كنت خايف من جوميز ونواف واحسن اتنين جابوها والله— D O M I N I I C ® 👑 (@Mahmoudhasan97) April 15, 2019