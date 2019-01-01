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ردود أفعال الجماهير عن جوميز - التعجب من أداءه والإشادة بأخلاقه

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جوميز من أفضل المحترفين في الدوري السعودي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حقق الهلال التأهل إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بعد الفوز على مواطنه الأهلي بركلات الترجيح في إياب دور نصف النهائي على ملعب "الجوهرة المشعة".

وكان الهلال قد حقق الفوز في الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يرد الراقي بالفوز بنفس النتيجة في لقاء الإياب ليتجهوا لركلات الترجيح التي ابتسمت للزعيم.

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وشارك الفرنسي جوميس مهاجم الهلال في التشكيل الأساسي للهلال حتى نهاية اللقاء، ونرصد لكم أبرز تعليقات الجماهير على أداء اللاعب في المباراة.

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