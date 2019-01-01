ردود أفعال الجماهير عن جوميز - التعجب من أداءه والإشادة بأخلاقه

جوميز من أفضل المحترفين في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الهلال التأهل إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بعد الفوز على مواطنه الأهلي بركلات الترجيح في إياب دور نصف النهائي على ملعب "الجوهرة المشعة".

وكان الهلال قد حقق الفوز في الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يرد الراقي بالفوز بنفس النتيجة في لقاء الإياب ليتجهوا لركلات الترجيح التي ابتسمت للزعيم.

وشارك الفرنسي جوميس مهاجم الهلال في التشكيل الأساسي للهلال حتى نهاية اللقاء، ونرصد لكم أبرز تعليقات الجماهير على أداء اللاعب في المباراة.

جوميز ايش صار فيه ي عالم ؟! #الهلال_والاهلي — طبيب ☠️⚠️ (@Doctor__VIP) April 15, 2019

#الهلال_والاهلي



أهم شي الأخلاق شكراً جوميز 🦁 pic.twitter.com/CK6DUSORx7 — 💙Bandar💙 الحمدلله على كل حال (@MyLife6666) April 15, 2019

مبروك للكيان الهلالي 💙💙💙💙💙 ان شاء الله ترجع روح اللعب القوي المباريات الجايه ويرجع مستوى جوميز وادواردو كانو يشعلو الملعب

هاردلك للاهلي

شكرا للمعيوف 💙💙 التاهل الجميل باخر اللحظات #الهلال_والاهلي — رَهَفْ 🇵🇸.🇸🇦 (@hoofh93) April 15, 2019

لاعبين الفريقين كانهم اول مره يلعبون بلنتيات ما عدا السومه و جوميز — Mohammad JE#18⚒ (@diaby_abu) April 15, 2019

جوميز والله احبك 💙 — zezo #VVD (@zaiid65) April 15, 2019

جوميز و معيوف فرقو مع الهلال — 2,497.5 ⁦🇪🇬⁩⁦🇪🇬⁩ (@muossri) April 15, 2019