ردود أفعال الجماهير عن العقيد - "السومة فوق النقد"

السومة يمر بفترة تراجع مستوى في المباريات الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الهلال التأهل إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بعد الفوز على مواطنه الأهلي بركلات الترجيح في إياب دور نصف النهائي على ملعب "الجوهرة المشعة".

وكان الهلال قد حقق الفوز في الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يرد الراقي بالفوز بنفس النتيجة في لقاء الإياب ليتجهوا لركلات الترجيح التي ابتسمت للزعيم.

وشارك السوري عمر السومة مهاجم الأهلي في أخر دقائق المباراة بالإضافة إلى تسديدة ركلة الترجيح بنجاح، ونرصد لكم أبرز ردود أفعال الجماهير عن أداءه أمام الهلال.

#الهلال_والاهلي من الان يا جمهور الاهلي ما يكفيكم طقطقة عليكم طالبو الادارة من الان بلاعبن من مستوى عالي طالب الفريق بل بطولات الموسم القادم تكفون تكفون اضغطو على الادارة نبغا فريق ما يخذل الجمهور ( عمر السومة ) شكرا لكل القدمته والله يعطيك العافية جا دور التجديد في الاهلي رتويت pic.twitter.com/Pp1O5xOvAm — الجلاد (@z5i90Mf7rXp38LL) April 15, 2019

المباراة دفع شيكها بين الشوطين جميع انواع الضرب والأنبراشات ع جيانيني وبلنتي وتسلل غير صحيح ع السومه وناهيك عن تداخل الألوان المتعمد اين مراقب المباراة ولماذا هذا التحيز من الأماراتيين للهلال بعد تسمية البطوله بأسم الشيخ زايد — انا الأمس (@alharwby1) April 15, 2019

السومه تاج راسك — omaralsomah (@_ii23h) April 15, 2019

الله يسعد السومه الي جاب لكم الدوري بعد السنوات دي كلها ودحين ينتقدوه تستاهلو موسم صفري — سومة. (@som9i) April 15, 2019

السومه تاج راسك — سومة. (@som9i) April 15, 2019

يتركون مهند والمقهوي ويهاجمون السومه والله بعض جمهورنا مو صاحين !!! — Sakura de Souza 🌸 (@Mlkih_N1) April 15, 2019

السومه فوق النقد — WEELY.TH9 (@wuwu20) April 15, 2019