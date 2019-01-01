النتائج المباشرة
دوري أبطال العرب

ردود أفعال الجماهير عن العقيد - "السومة فوق النقد"

التعليقات()
السومة يمر بفترة تراجع مستوى في المباريات الأخيرة

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حقق الهلال التأهل إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بعد الفوز على مواطنه الأهلي بركلات الترجيح في إياب دور نصف النهائي على ملعب "الجوهرة المشعة".

وكان الهلال قد حقق الفوز في الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يرد الراقي بالفوز بنفس النتيجة في لقاء الإياب ليتجهوا لركلات الترجيح التي ابتسمت للزعيم.

اختيارات المحررين

وشارك السوري عمر السومة مهاجم الأهلي في أخر دقائق المباراة بالإضافة إلى تسديدة ركلة الترجيح بنجاح، ونرصد لكم أبرز ردود أفعال الجماهير عن أداءه أمام الهلال.

إغلاق