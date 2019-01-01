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ردود أفعال الجماهير - "سوبر هاتريك" المعز يصعد بقطر لثمن نهائي كأس آسيا

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قطر - المعز علي
قطر تصعد لدور الـ16 بكأس آسيا

نجح المنتخب القطري في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، في منافسات كأس الأمم الآسيوية، على نظيره الكوري الشمالي بستة أهداف نظيفة.

وضمن العنابي الصعود إلى دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية، بعد الحصول على 6 نقاط في أول جولتين بالبطولة.

وانتشرت ردود أفعال الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد فوز العنابي العريض على كوريا الشمالية.

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وجاءت ردود الأفعال مشيدة باللاعب القطري المعز على عبدالله، الذي سجل سوبر هاتريك في مباراة اليوم أمام كوريا الشمالية.

ونرصد لكم بعض ردود أفعال الجماهير

 

 

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