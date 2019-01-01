ردود أفعال الجماهير - حسرة على مارفيك وغضب ضد بيتزي

صدمة سعودية بالخروج من دور الـ16 أمام اليابان

فيسبوك تويتر عبده الليثي

ودع المنتخب السعودي منافسات كأس الأمم الآسيوية، على يد نظيره الياباني، من منافسات دور الـ16، بعد الهزيمة بهدف دون رد.

وكان المنتخب السعودي يسعى لتحقيق اللقب، قبل الصدمة التي يتلقاها الجماهير اليوم أمام اليابان، ويفشل في التأهل إلى دور الـ8.

ونرصد لكم أبرز ردود أفعال الجماهير على وداع المنتخب السعودي لبطولة آسيا مبكرًا في نظر جماهيره التي كانت تتمنى أن يحقق اللقب. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

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وجاءت بعض ردود أفعال الجماهير على النحو التالي:

سيناريو المقيرن وسييرا نفسه يصير بس مع المنتخب هذا هو اللي طرد فان مارفيك عشان ما يتسجل الانجاز بإسم احمد عيد .. الله يعين الجمهور على هالقرارات التافهه وهاردلك للاخضر. pic.twitter.com/asebYrPRYK — ‏علي | S18 (@Super_ilkay) January 21, 2019

اتمنى الاتحاد السعودي عرف قيمه فان مارفيك بس 🙂 — سيف 🇸🇦 (@Dhmiii7) January 21, 2019

وش باقي بيضيف بيتزي !! — علي يحيى عسيري (@aliassery) January 21, 2019

بالسلامة ي بيتزي منتخب بدون رأس حربة صريح ويأمل في الفوز والتأهل . لوجبت ميسي وسواريز كان ممكن يؤهلوك . فين مسؤلي رعاية الشباب عن محاسبة المدرب . — المهيدي ابو حسان (@Abohassan34066) January 21, 2019

المفروض بيتزي يمشي من بعد كأس العالم مدرب فاشل ومفلس صراحه — فيصل (@spRkqN2GTzmmv39) January 21, 2019

#السعوديه_اليابان



مايعرفون يضربون الكورة بالراس كلها يجلونها — Sa'eed, (@i__smz) January 21, 2019

#السعوديه_اليابان



غريب لاعب نادي و ليس لاعب منتخب .. — نصرواي شامخ 🇸🇦🇸🇦 (@sagsh7251) January 21, 2019

لا بد من الاعتراف منتخبنا ضعيف جدا ومتشتت دفاعيا



#السعوديه_اليابان — فتى نجد (@Y0IDiw4P6Mx4ZXK) January 21, 2019

#السعوديه_اليابان



الله يصبرنا على منتخبنا والله كرهنا الكوره — سمو الروح🖤 (@Aboamal100) January 21, 2019

#السعوديه_اليابان خساره يتحملها الاتحاد السعودي بتخبطاته — ŖŚMȚĶ 7ĻM (@aaa1993sa1) January 21, 2019

#السعوديه_اليابان



المنتخب الياباني نسخه من منتخبهم بالتسعينات ! — مشاري لماس الضوّي (@maldawi85) January 21, 2019