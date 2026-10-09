ردوا على تجديد عقد كين ورحيل أوليسي لريال مدريد.. بايرن ميونخ: قرار الكرة الذهبية محسوم بالفعل!

أكد المدير الرياضي لبايرن ميونخ كريستوف فروند عدم وجود أي تطورات جذرية في المحادثات الخاصة بتمديد عقد المهاجم الإنجليزي هاري كين، مشدداً على تفاؤله الكبير بشأن سير المفاوضات مع قائد منتخب إنجلترا.

وجاءت تصريحات فروند رداً على تقارير ألمانية تداولتها وسائل الإعلام في وقت سابق من هذا الأسبوع زعمت أن كين توصل مبدئياً إلى اتفاق على شروط عقد جديد يمتد حتى عام 2029.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة إلى جانب المدرب فينسنت كومباني، حسم فروند التساؤلات حول ما إذا كانت الصفقة قد تتعثر، قائلاً لشبكة ESPN: "تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة طالما لم يُوقَّع العقد رسمياً بعد، ولا توجد تطورات جديدة في الوقت الحالي."

وأضاف المدير الرياضي للنادي البافاري: "المحادثات تسير على ما يرام للغاية ونحن إيجابيون جداً. الجميع يعلم مدى تصميمنا على تمديد عقده، وهاري يشعر براحة كبيرة هنا في ميونخ."

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قدّم كين مستويات استثنائية منذ انضمامه قادماً من توتنهام في عام 2023. فقد سجل اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً 152 هدفاً في 154 مباراة، وأحرز لقب الهداف في الدوري الألماني في كل موسم خاضه، وقاد بايرن للتتويج بثنائية الدوري الألماني وكأس ألمانيا الموسم الماضي.

وفي يوم الثلاثاء الماضي عادل الرقم القياسي البالغ 125 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، محتفلاً بهذه المناسبة بتسجيله هدفين في فوز نظيف بثلاثية دون رد على تشيكيا.

هذا المستوى يضعه بين أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، على أن تُعلن النتائج في لندن في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما أن زميله أوليسي من بين المرشحين أيضاً، وقلّل كومباني من أهمية الحديث عن حظوظ لاعبيه قائلاً: "أعتقد أن القرار قد اتُّخذ بالفعل، أليس كذلك؟ لذا لا يمكنني تغيير أي شيء مهما قلت. أعتذر، لكن الكرة الذهبية ليست حاضرة في ذهني كل يوم، وكامل تركيزي اليوم منصبّ على مواجهة أوجسبورج غداً يوم السبت."

وتابع كومباني: "آمل أن يفوز بها أحد لاعبي بايرن، لكن الأهم بالنسبة لي بالطبع هو التتويج بالألقاب مع الفريق. أعرف هاري وأوليسي جيداً، وهما يفكران بالطريقة نفسها، وهذا ما يميزنا كفريق واحد."

وفي ما يتعلق بالتقارير التي تربط المهاجم الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد، أوضح فروند أن بايرن مطمئن تماماً بشأن مستقبل اللاعب السابق لكريستال بالاس.

وقال فروند: "خاض أوليسي تطوراً مذهلاً معنا وهو حالياً من بين أفضل اللاعبين في العالم. نحن سعداء جداً بوجوده في فريقنا، وعقده يمتد حتى عام 2029، لذا لا يوجد أي ضغط علينا. إنه يشعر براحة كبيرة في بايرن ميونخ، ونحن في محادثات مستمرة معه، وكما قلت ليس هناك ما يدعو للاستعجال."