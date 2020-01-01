رحيم ستيرلينج لا يستبعد العودة لليفربول

الدولي الإنجليزي يعترف بحبه الشديد للريدز

كشف رحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي، أنه مازال يمتلك بعض المشاعر تجاه فريقه السابق، رغم لعبه مع المنافس المباشر له منذ سنوات.

ستيرلينج رحل عن ليفربول في 2015 متجهاً لصفوف سيتي بـ49 مليون جنيه إسترليني، في صفقة تسببت في هجوم حاد على الدولي الإنجليزي من جماهير الريدز

اللاعب استغل فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا، ليجيب على بعض الأسئلة من المشجعين حول إمكانية عودته لليفربول.

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وقال ستيرلينج:"هل أعود لهم مرة أخرى؟ بكل أمانة مازلت أحب هذا النادي وسيظل دائماً في قلبي، لقد فعلوا الكثير جداً من أجلي عندما كنت صغيراً".

وتعرض لستيرلينج وسؤال آخر عن من يُفضل، ثلاثية ستيفين جيرارد، فرانك لامبارد وبول سكولز، أو تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وتشافي ألونسو.

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وجاء رد نجم سيتي:"لا تسيئوا فهمي، أحترم الثلاثي الإسباني، ولكن سكولز وجيرارد ولامبارد هم الأفضل لأنها ثلاثية مرعبة بخط الوسط".

يذكر أن صاحب الـ25 يعتبر من العناصر الأساسية للمدرب بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، وأثيرت العديد من التكهنات حول رحيله والانضمام لريال مدريد.