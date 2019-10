رحيم ستيرلينج ثامن لاعب إنجليزي يسجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا

انضم رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي إلى قائمة اللاعبين الإنجليز المُسجلين لثلاثة أهداف في مباراة واحدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تسجيله "هاتريك" في شباك أتلانتا اليوم.

وعاقب مانشستر سيتي ضيفه أتلانتا على تقدمه عليه في ملعب الاتحاد بإحراز خماسية في شباك الفريق الإيطالي، في المباراة المقامة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.

ستيرلينج شارك في خماسية فريقه من خلال تسجيله لهاتريك خلال ١٠ دقائق فقط، مما ضمه إلى جانب واين روني، مايكل أوين، أندرو كول، داني ويلباك، هاري كين، مايك نيويل وآلان شيرار كثامن بريطاني يُسجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا.

8 - Raheem Sterling is the 8th English player to score a #UCL hat-trick, after Michael Owen, Andrew Cole, Wayne Rooney, Harry Kane, Mike Newell, Alan Shearer and Danny Welbeck. Only (12) and (9) have had more different hat-trick scorers in the competition. Treble.