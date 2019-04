رسمياً - رحيم ستيرلنج أفضل لاعب شاب في البريميرليج لموسم 2019/2018

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اختيار نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري.

وكان ستيرلينج من ضمن قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام التي أُعلنت الأسبوع الماضي، بالإضافة لترشحه للجائزة التي فاز بها.

وأُعلن فوز الجناح الإنجليزي بالجائزة في الحفل الذي أُقيم مساء الأحد في لندن، وشهد تتويج فيرجيل فان دايك بلاعب الموسم.

ويقدم ستيرلينج موسماً مميزاً مع حامل لقب البريميرليج حتى الآن بوصوله إلى 17 هدفاً و12 تمريرة حاسمة في 31 لقاء.

وضمت قائمة المرشحين بجوار ستيرلينج كلاً من ترينت أرنولد من ليفربول، وانا بيساكا، لاعب كريستال بالاس، ديكلان رايس، نجم وست هام، ديفيد بروكس عن بورنموث، وماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد.

وتُوج ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي، بالجائزة عن الموسم الماضي، لتبقى بحوزة الفريق لعام ثاني على التوالي.

Who said "too old for this sh*t" 😂😂 ?! #PFAawards pic.twitter.com/APryTSv2ks