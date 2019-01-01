رحيل مولر قد يتأجل من الشتاء إلى الصيف

متى سيرحل توماس مولر عن بايرن ميونيخ؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يبدو أن مسيرة النجم الألماني توماس مولر مع بايرن ميونيخ قد وصلت إلى نهايتها، ولكن ما يتبقى هو أن نعرف الموعد الذي سيرحل فيه.

وأعلنت عدة مصادر صحفية أن توماس مولر قد سئم من جلوسه على دكة البدلاء وتراجع أدواره مع الفريق في الفترة الأخيرة بعدما كان اللاعب الأساسي دائمًا.

وأدى ذلك إلى إعلان مولر نيته الرحيل عن الفريق البافاري، في وقت رجحت فيه الصحف أن ذلك سيتم خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولكن في الساعات الأخيرة، ذكرت صحيفة بيلد الموثوقة أن مولر لن يرحل عن صفوف الفريق البافاري خلال يناير المقبل، وأن الأمور قد تتأجل إلى سوق الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد مولر مع بايرن ميونيخ في 2021، ولا يبدو مستعدًا على الإطلاق لتجديد العقد مع الفريق، في انتظار معرفة وجهته المقبلة والتي ستكون خارج الدوري الألماني.

مولر يعلق على رحيله عن بايرن ميونخ

وسيسعى بايرن إلى بيع توماس مولر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بحد أقصى في حال رفض تجديد عقده بشكل قاطع، وذلك لكي لا يرحل مجانًا بعد نهاية عقده في 2021.

يذكر أن توماس مولر كان أحد أبرز الأصوات داخل غرفة خلع الملابس في بايرن ميونيخ، حيث ساهم رفقة روبين وريبيري وبواتينج ونوير في إقالة المدرب كارلو أنشيلوتي.