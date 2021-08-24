رحيل فهد المولد .. الخيار الأفضل له وللاتحاد، وكيف يُستفاد منه؟

المولد يعيش أيامًا صعبة في جدة

صبت جماهير الاتحاد جام غضبها على النجم فهد المولد بعد خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الرجاء المغربي، إذ اتهمته بتقديم أداء متواضع للغاية وتسديد ركلة الجزاء الترجيحية برعونة ولامبالاة شديدة.

العميد خسر اللقب العربي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل 4-4، علمًا أن الرجاء كان متقدمًا 4-2، وقد أهدر المولد ركلة جزاء ترجيحية حاسمة ساهمت في خسارة فريقه للقاء واللقب.

مستوى المولد السيئ خلال المواجهة العربية ما كان إلا تتويجًا لأدائه المتواضع مع الاتحاد منذ عودته من الإيقاف في أغسطس 2020، وقد تحملته الجماهير في البداية لحاجته للوقت واللعب لاستعادة مستواه إلا أنه لم ينجح في ذلك رغم لعبه 8 مباريات في موسم 2019-2020 و23 مباراة الموسم الماضي بجانب مباراتي الموسم الجاري في الدوري السعودي.

شريحة كبيرة من جماهير الذهب تُطالب الآن عبر تويتر بالتخلي عن المولد خاصة أن عقده ينتهي مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري وتجديده لن يكون بالمهمة السهلة في ظل وجود مستحقات مالية له لدى الاتحاد، وقد سبق أن تمرد خلال الموسم الماضي وغاب عن التدريبات لخلاف مع الإدارة حول تلك المستحقات.

المولد بحاجة لبيئة جديدة .. الرحيل هو الأفضل

الغريب أننا نرى أداءً مقنعًا كثيرًا للمولد حين يرتدي قميص المنتخب السعودي، على الأقل هو أداء أفضل بوضوح مما يُقدم مع الاتحاد، وقد لامته الجماهير كثيرًا على هذا.

لاشك أبدًا أن صاحب الـ26 عامًا يمتلك الموهبة والإمكانيات الفنية الكبيرة، لكنه ربما يُعاني كثيرًا من المسؤولية الملقاة على عاتقه من جماهير الاتحاد، والتي تراه النجم الأبرز وتُطالبه بقيادة الفريق نحو الألقاب، وهو ما يضع عليه الكثير من الضغوطات ويجعله غير قادر على تقديم أفضل ما لديه.

توتر علاقة المولد مع الجماهير كذلك يزيد من الضغوطات عليه، لأنه يعلم أن الجميع يُتابعه جيدًا وأي خطأ سيُحاسب عليه حسابًا عسيرًا، وهذا عادة يزيد من فرص ارتكاب الأخطاء .. أي شخص تزداد أخطاؤه إن شعر أنه مراقب من الجميع، وأن الجميع بانتظار أن يُخطئ.

لهذا، تغيير البيئة والأجواء والجماهير ربما هو الحل المناسب لفهد المولد .. رحيله عن جدة وانتقاله للعب في الرياض أو حتى خارج السعودية إن أمكن قد يكون الوسيلة الوحيدة لاستعادة مستواه الممتاز، وتاريخ كرة القدم يمتلئ بالأمثلة لتلك الحالة.

ممفيس ديباي فشل تمامًا مع مانشستر يونايتد وغادر واستعاد نجوميته لينتقل إلى برشلونة في نهاية المطاف، روميلو لوكاكو عانى في تشيلسي كثيرًا وكذلك في اليونايتد حتى غادر إنجلترا لخوض تجربة في إيطاليا أعادته نجمًا وبطلًا ليعود إلى لندن بسُمعة وقيمة مختلفة تمامًا.

رحيل المولد كذلك سيجعله يتفادى الدخول في صراع مع النادي في يناير القادم عند دخوله الفترة الحرة في عقده، لأن الجمهور لن يغفر له أبدًا توقيعه لنادٍ جديد بعد كل هذا الصبر عليه والوقوف بجانبه .. الرحيل الآن سيكون القرار المناسب في الوقت المناسب.

مشاكل المولد ليست فنية فقط .. رحيله الأفضل للاتحاد

الاتحاد لم يستفد من المولد إلا قليلًا جدًا الموسم الماضي، إذ لم يعد اللاعب القادر على صناعة الفارق ومساعدة الفريق في الأوقات الصعبة، وإن اخترنا سويًا الآن نجوم الاتحاد أصحاب الفضل في موسمه الماضي الرائع لن يكون بينهم بالتأكيد الجناح السعودي، بل سنتحدث عن أحمد حجازي ومارسيلو جروهي ورومارينيو وكريم الأحمدي بالدرجة الأولى، وربما لن يتواجد المولد حتى في نجوم الصف الثاني.

معضلة المولد مع الاتحاد وإدارة أنمار الحائلي ليست فنية داخل الملعب فقط، بل حتى خارجه، لأن اللاعب لديه مستحقات مالية متأخرة لدى النادي يُريد الحصول عليها قبل البدء في مفاوضات تجديد عقده، وتلك المفاوضات يُتوقع أن تكون معقدة جدًا خاصة في ظل الحديث عن رغبة الهلال والنصر في ضمه.

الإثارة كانت حاضرة بقوة مع أهداف الجولة الأولى في



دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



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لذا الاتحاد معرض وبدرجة كبيرة لفقدان المولد مجانًا الصيف القادم أو بمبلغ بسيط في الانتقالات الشتوية، حال وقع لنادٍ جديد عند دخوله الفترة الحرة في عقده، كما حدث مع عبد الفتاح عسيري في الأهلي.

الاتحاد لديه الآن لاعبين أفضل من المولد خلف المهاجم، مثل عبد العزيز البيشي وعبد الرحمن العبود، وقد يلعب رومارينيو أيضًا حال التعاقد مع مهاجم جديد، مما يعني أن الحاجة الفنية للاعب لم تعد كبيرة ولم يعد التخلي عنه مستحيلًا.

كل تلك الأسباب تجعل رحيل المولد الآن هو الخيار السليم للاتحاد، خاصة إن استطاع النادي استخدامه في صفقة تبادلية مع الهلال أو النصر لضم بعض لاعبيهم.

المولد في صفقة تبادلية .. ما هي خيارات "اللاعب البديل"

من حُسن حظ الاتحاد أن الهلال والنصر لديهما القطعة الناقصة لديه، وهي قطعة زائدة لديهما .. الحديث هنا عن المهاجم بالتأكيد.

إبرام صفقة تبادلية بين الاتحاد والهلال أو النصر يتم بموجبها انتقال المولد للرياض وقدوم بافيتمبي جوميس أو عبد الرزاق حمدالله إلى جدة قد يكون الخيار الأفضل والأجمل للنادي الغربي، وقد يتم الأمر دون دفع أي أموال من الطرفين.

حمدالله أو جوميس مازالا قادرين على تقديم الإضافة لهجوم أي فريق في الدوري السعودي، وانتهاء رحلتهما مع الهلال والنصر لا يعني أنهما انتهيا بل الأمر مجرد قناعات فنية من جانب المدربين.

الفرنسي أو المغربي قادران على نقل هجوم الاتحاد نقلة نوعية للأمام، والجميل أنهما لن يحتاجا وقت للانسجام مع أجواء الدوري السعودي، وراتبهما سيكون مقدورًا عليه على الأرجح، وسيكون الاتحاد بالنسبة لأي منهما تحديًا جديدًا مما سيُمثل لهما دافعًا كبيرًا لتقديم أقصى ما يمتلكان.

حال ضم الاتحاد مهاجمًا أجنبيًا جديدًا ولم يعد بحاجة لخدمات جوميس أو حمدالله، قد يتم التبادل مع أحد اللاعبين المحليين في الدفاع أو الوسط مع الحصول على تعويض مالي، ربما عبد الرحمن العبيد أو مدالله العليان أو متعب المفرج أو مختار علي أو سامي النجعي.

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