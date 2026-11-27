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وسط حالة من الترقب لدى عشاق الأهلي السعودي، واقعة جديدة جعلت البعض يعتقد أن المدرب مارينو بوسيتش أصبح قريبًا من مغادرة الراقي، وسط المطالب المستمرة بالتخلي عن خدماته، لفشله في إثبات نفسه بعد خلافته للألماني ماتياس يايسله الذي رحل في الصيف إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

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بوسيتش يحقق نتائج غير مرضية مع الأهلي، منذ توليه تدريب الفريق في صيف 2026؛ وآخرها الخسارة (2-3) أمام نادي الشمال القطري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، ويتم الترويج في وسائل الإعلام؛ إلى أن إدارة النادي تحاول التخلص منه، وسط الصعوبات المتعلقة بقيمة الشرط الجزائي في عقده.

مؤشر على رحيل الهولندي؟

برنامج "نادينا" المذاع على قناة "إم بي سي" تطرق إلى قيام حسابات الأهلي عبر المنصات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بإزالة صورة بوسيتش من المنشور الخاصة بالمؤتمر الصحفي لمباراة الفريق القادمة أمام التعاون، والمقرر إقامتها غدًا، السبت، 28 نوفمبر، في إطار الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي.

وفي هذا السياق قال الإعلامي محمد الناصر:"يمكن اعتبار هذا التصرف كمؤشر على اقتراب رحيل بوسيتش عن الأهلي وبداية الانفصال بين الطرفين".

وأما هتان النجار، فقد قال ردًا على الأمر:"هذا المدرب جلب الكثير من الأزمات للأهلي والأفضل هو مغادرته للنادي في أقرب فرصة، وإزالته صورته من المنشور تحمل رسالة قوية، من الواضح أن العلاقة سيئة بين الإدارة وبوسيتش حتى من قبل مباراة النصر".

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مخرج لرحيل الهولندي

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي محمد الشيخي، المتحدث الرسمي الأسبق للنادي الأهلي، عن أن إدارة عملاق جدة تستطيع التخلص من بوسيتش؛ إذا أرادت ذلك، مشيرًا إلى إمكانية الاستقطاع من ميزانية النادي ومخصصاته في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، مما يعني أنه لا توجد أي عوائق مالية تمنع الإدارة من التخلي عن خدماته.

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وقال الشيخي:"يبدو لي أن بوسيتش لن يرحل حتى يغادر الأهلي جميع البطولات، استمراره يزيد الأمور تعقيدًا، يمكنهم التخلص منه حتى بالاستقطاع من ميزانية الفريق ومخصصاته في الفترة المقبلة، لكنهم لا يريدون فعل أي شيء، ما يحدث مُعيب بحق النادي الذي وصل لمرحلة عدم قدرته على تغيير المدرب".

وعلى جانب آخر، خرج الإعلامي وليد الفراج بسؤال عبر برنامجه "روتانا سبورت مع وليد" للحديث عن أفضل طريقة لـ"تطفيش" بوسيتش من منصبه وإجباره على الرحيل، ورد عليه الناقد الرياضي توفيق تونسي:"طرق الإدارة كثيرة، يمكنك إخباره بأنه سيتم تعيينه كمدير فني أو تحويل منصبه إلى مستشار مع الحصول على راتب، تذكروا ما قلته عنه منذ اليوم الأول من تعيينه".

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وأما عن رفضه للتسوية:"يمكن للمدير الرياضي أن يتدخل في عمله الفني، ويتواجد معه في غرفة الملابس للحديث معه عن كل شيء، وهذا التصرف من صلاحياته، وأي مدرب لا يحب حدوث ذلك".