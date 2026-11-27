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تحدث الصحفي بول براون، عن التكهنات المحيطة بمستقبل المهاجم الإنجليزي إيفان توني، والحديث المستمر في مختلف الصحف حول إمكانية رحيله عن الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وموقف اللاعب من العودة مرة أخرى للبريميرليج وسط اهتمام من بعض الأندية المتواجدة في المسابقة.

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منذ قدومه إلى الأهلي في صيف عام 2024، ويعتبر توني أحد أهم اللاعبين في الراقي، بل بدوري روشن السعودي عمومًا، وذلك بفضل أهدافه الحاسمة ومساهمته في حصول الفريق على دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين تحت قيادة المدرب الألماني السابق ماتياس يايسله، ولكن الموسم الجاري 2026/2027، شهد بعض التوترات الخاصة برحيله وكذلك قضية اتهامه بالتعدي على أحد الأشخاص في إنجلترا.

هل تؤثر الضرائب على قراره

الصحفي بتال القوس ناقش مع براون إمكانية اضطرار توني لدفع مبالغ مالية كبيرة كضرائب على الأرباح التي حصل عليها في الدوري السعودي حال عودته إلى البريميرليج خلال فترة معينة، وفي الوقت ذاته، قد لا يدفع اللاعب لو استمر في المملكة لأكثر من عامين.

وفي هذا السياق قال براون:"أعتقد أن هذا أمر منطقي لكافة الأطراف، توني سيكون سعيدًا بالعودة على سبيل الإعارة، ولكنها لن تكون خطوة ذكية من الناحية المالية لو كانت في صورة البيع النهائي، هناك العديد من الأندية التي تريد التعاقد معه مثل نيوكاسل وتوتنهام، المدرب هناك يعرفه "ماتياس يايسله" وسيكون نجمًا بشكل مباشر فور انتقاله للفريق".

وأوضح:"حتى مانشستر يونايتد يريدون التعاقد معه، إنهم في السوق ويسعون لجلب مهاجمًا جديدًا للفريق، وهناك أيضًا كريستال بالاس، المدرب توماس فرانك يعرفه أكثر من أي شخص آخر، ولو أراد العودة إلى لندن ستكون وجهة مناسبة له، حتى إيفرتون أيضًا من ضمن الأندية المهتمة، ولكن كما قلت الصيغة الأفضل ستكون الإعارة وليس الانتقال الدائم".

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مشكلة متوقعة

وواصل براون حديثه عن اهتمام توتنهام بالتحديد:"الفريق مر ببداية عصيبة للموسم، ربما تعافوا نوعًا ما ولكن هناك حاجة كبيرة للتعاقد مع مهاجم، وأعتقد أنهم سينتهزون الفرصة لو أتيحت لهم لضم توني، هناك منافسة كبيرة على اللاعب ولا نعرف موقفه وأفضليته الشخصية".

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وعن الأمور المالية:"القصة تعتمد على الأهلي، حدثت بعض المواقف عندما انتقل بعض اللاعبين من أندية سعودية إلى أخرى أوروبية على سبيل الإعارة، وفيما يخص توني، أعتقد أن الانتقال سيكون سبيلًا للبقاء تحت أنظار توماس توخيل المدرب الإنجليزي، لأنه لم يكن محط اهتمام كبير بتواجده في دوري روشن، واللاعب يؤمن بتغير ذلك في حالة عودته للبريميرليج".

وواصل حديثه بعد سؤال بتال القوس عن إمكانية رفض الأهلي لخيار الإعارة وهي الصيغة الأنسب للاعب في الوقت الحالي:"هناك 5 أندية على الأقل تحاول الحصول على خدمات توني، ستكون هناك مشكلهم لتوتنهام وللجميع، لأن اللاعب سيكون مضطرًا لتخفيض راتبه الضخم الذي يستحقه بكل تأكيد، وبعض الأطراف ستواجه صعوبات هائلة لتلبية مطالبه المالية وكذلك قيمة الصفقة والرسوم التي سيحصل عليها الأهلي".

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وفي نهاية تصريحاته، أشار براون إلى المخاطر المحتملة من خضوع توني للمحاكمة في إنجلترا وإمكانية تأثير ذلك على تضرر أحد الأندية المهتمة في حالة ضمه بشكل نهائي في المستقبل سواء ماليًا أو رياضيًا.