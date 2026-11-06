محاولة شتوية مفاجئة للتعاقد مع النصيري وعقبة وحيدة تهدد الصفقة بالفشل

هل يغادر المغربي دوري روشن؟
دخل المهاجم المغربي يوسف النصيري، ضمن دائرة اهتمامات نادي سيسكا موسكو الروسي، تمهيدًا لرحيله عن الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
النادي الروسي يريد التعاقد مع اللاعب لدعم خط هجومه، ولكن هناك عقبة واحدة قد تقف أمام أي صفقة محتملة تنقل النصيري بعيدًا عن دوري روشن في يناير.
ما هي القصة؟
الإعلامي بتال القوس قال عبر برنامج "في المرمى":"سيسكا موسكو يريد ضم النصيري في الميركاتو الشتوي، ووفقًا لتقارير صحفية روسية فإن المفاوضات تواجه عقبة مالية كبيرة".
واستعرض القوس ما قدمه اللاعب خلال الموسم الجاري 2026/2027، حيث سجل 7 أهداف في 11 مباراة بدوري روشن، بالإضافة لهدف آخر في دوري أبطال آسيا للنخبة.
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ومن جانبه، استضاف القوس الصحفي فياتشيسلاف إليوشين لسؤاله عن الأمر، حيث قال:"لا يمكن أن نقول هذه المرة إن سيسكا موسكو مهتم بدرجة كبيرة بالنصيري، لأنه لو قرأتم مصادرنا ستعرفون أن هناك قائمة طويلة من المهاجمين المستهدفين".
وأضاف:"هذا الانتقال لا يبدو ممكنًا في الوقت الحالي، لأن هناك العديد من العراقيل التي تواجه سيسكا موسكو".
الجانب المالي
وواصل إليوشين حديثه:"الأمور صعبة لأننا عندما نتحدث عن سيسكا فهو ليس ناديًا غنيًا في روسيا، ولا يمكنه التعاقد مع لاعبين بقيمة عالية للغاية، ولو نظرنا للتاريخ سنجد أن أغلى انتقال كانت قيمته 23 مليون يورو".
وأوضح:"أنا لست متأكدًا بأن سيسكا يمكنه أن يدفع مثل هذا المبلغ للنصيري في الوقت الحالي، الفريق بحاجة إلى مهاجم هداف بسبب وجود مشكلة في خط الهجوم، ولكن من الصعب التوقيع معه، خاصة وأن زينيت حاول ضمه في شتاء 2026 ولكنه فشل".
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رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.
حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.
هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".
آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.
بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.
أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.
التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..
حارس مرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام
خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو
هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي
بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.
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