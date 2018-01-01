رحلة زيدان لدبي تزيد من التكهنات حول اقترابه من مانشستر يونايتد

المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يتقابل مع أحد سفراء مانشستر يونايتد في إمارة دبي

فيسبوك تويتر محمد عماد

اشتعلت التكهنات مجددًا حول إمكانية انتقال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب مانشستر يونايتد مع بداية الموسم المقبل، وذلك بعد مقابلته لمواطنه مايكل سيلفيستر، والذي يعمل حاليًا كسفير للنادي الإنجليزي.

وكان زيدان قد ارتبط اسمه بتدريب مانشستر يونايتد، وذلك عقب إقالة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو من تدريب الفريق، وتعيين اللاعب النرويجي المعتزل أولي جونار سولشاير لتدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

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ويقضي زيدان البالغ من العُمر 46 عامًا عطلة مع أسرته بإمارة دبي حاليًا، حيث أنه لا يرتبط بأي نادٍ بعد رحيله عن تدريب النادي الملكي الصيف الماضي، عقب تتويجه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي.

سيلفستر الذي سبق له اللعب بمانشستر يونايتد ومزاملة زيدان في صفوف المنتخب الفرنسي، نشر صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" كتب فيها: "مع زيدان أفضل مدرب في العالم لعام 2018".