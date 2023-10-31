رحلة المليار يورو.. هدف فلورنتينو بيريز الجديد في ريال مدريد

هدف ملكي جديد..

يخطط فلورنتينو بيريز بشكل مادي رائع خلال السنوات الأخيرة من أجل مستقبل ريال مدريد في الرياضات المختلفة وأيضًا على المستوى الاقتصادي والبنيوي للكيان الملكي.

يواجه ريال مدريد تحديًا رياضيًا إضافيًا هذا الموسم: يبدو بيريز عازمًا على تحقيقه مستغلًا نجاحات فريق كرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

بيريز يريد أن يكون ريال مدريد أول نادٍ في العالم تتجاوز مبيعاته مليار يورو دون اللجوء إلى بيع الأصول. هذا هو الهدف الذي يريده رئيس النادي الملكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووضع بيريز أمدًا لحدوث ذلك بنهاية الموسم الجاري 2023-2024 وهو تحدٍ مادي كبير لكن قيمة ريال مدريد التسويقية بشكل عام كفيلة بجعله واقعًا.

تبلغ ميزانية النادي 939.5 مليون يورو، أضيف إليها 87 مليون يورو في الانتقالات الأخيرة، لتحقيق ربح صافٍ قدره 6.3 ملايين يورو.

خلال تلك الموازنة تم احتواء فاتورة الأجور لمعظم لاعبيه، لكن بقية التكاليف ارتفعت بشكل كبير إن كانت على مستوى الإنفاق على الفرق الرياضية، أو على مستوى الزيادات التعاقدية المنصوص عليها في عقود اللاعبين.