رحلة القصيم تثير غضب مسؤولي الهلال السعودي

الزعيم في رحلة البحث عن استعادة الصدارة مجددًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب مسؤولو الهلال السعودي عن استيائهم من تأخر إقلاع رحلة بعثة الفريق المتجهة إلى القصيم، استعدادًا لملاقاة الحزم.

الزعيم يلاقي الحزم غدًا الخميس، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال مسؤول هلالي لصحيفة "الرياضية": "لم تكن هذه المرة الأولى التي نتعرض بها لهذا الموقف بالموسم الجاري، يربطنا عقد مع الخطوط السعودية يضمن لنا الانتقال عبر طيران خاص، لكن مع الأسف رحلاتنا تتأخر في الإقلاع أكثر من مرة".

بالأرقام - الحزم يطمح لانتصار تاريخي على الهلال

وأضاف: "حتى الآن لم تقلع رحلتنا، رغم أننا قدمنا في الموعد الرحلة الذي تم إبلاغنا به".

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر صاحب الصدارة، بينما يأتي الحزم في المركز الـ11 بـ27 نقطة.