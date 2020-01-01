رجل رائع ورجل مخيب | ساوثامبتون وتوتنهام

تعثر جديد لسبيرز مع البرتغالي جوزيه مورينيو

واصل توتنهام نزيف النقاط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد خسارته أمام ساوثامبتون بهدف نظيف، في إطار الجولة الحادية والعشرين من عمر البطولة.

المباراة جاءت بعد تعادل محبط لسبيرز مع نوريتش سيتي، حيث نجح داني إينجز من صناعة الفارق للقديسين بهدف رائع في الدقيقة السابعة عشر.

رجل رائع - داني إينجز

لا يمكن نسيان ما قدمه المدافع جاك ستيفينز ضد هجوم توتنهام، لكن إينجز وهدفه المميز من مجهود فردي رائع بالشوط الأول كان بمثابة علامة فارقة في المباراة.

مهاجم ليفربول السابق يعيش فترة توهج هذا الموسم، مواصلاً تألقه بمستوى مميز وتهديد مستمر لمرمى توتنهام قبل تبديله بالشوط الثاني.

قام إينجز بـ3 مراوغات ناجحة بأماكن خطيرة على مرمى الضيوف، وسدد كرتين وفاز بالتحامين هوائيين وقطع كرة وحيدة، مشاركاً في الضغط على الخط الخلفي للخصم.

رجل مخيب - كريستيان إيريكسن

يبدو أن صانع الألعاب الدنماركي يقضي أيامه الأخير في توتنهام، نظراً للحالة المتواضعة التي يمر بها اللاعب مع المدرب السابق ماوريسيو بوتشيتينو أو الحالي جوزيه مورينيو.

غابت عن إيريكسن أهم مميزاته في صناعة الفرص وإيصال فريقه للمرمى بأسهل الحلول، حيث اختفى تماماً على الجانب الدفاعي والهجومي وكان أسوأ اللاعبين وأقلهم تأثيراً بالمشاركة مع جيوفاني لو سيلسو.