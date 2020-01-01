رجل رائع ورجل مخيب | ريال مدريد وفالنسيا

من هو أفضل وأسوأ لاعب في لقاء ريال مدريد وفالنسيا

استمر نادي ريال مدريد في مطاردة برشلونة في الدوري الإسباني بعد الفوز على فالنسيا بثلاثية نظيفة بالجولة 29 من الليجا.

الأهداف جاءت عن طريق كريم بنزيما (هدفين) وماركو أسيسنسيو.

وبهذه النتيجة، وصل الملكي إلى النقطة 62 بفارق نقطتين فقط عن برشلونة المتصدر ليستمر صراع الصدارة في الدوري الإسباني.

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وظهر أكثر من لاعب بصورة رائعة خلال المباراة بالأخص من ريال مدريد، كما لم يقدم أكثر من لاعب المستوى المنتظر منه.

في التقرير الآتي، نستعرض أفضل وأسوأ لاعب من اختيارات جول

رجل رائع | كريم بنزيما

بنزيما سجل هدفين وتجاوز رقم بوشكاش مسجلًا 243 هدفًا بجميع البطولات ليصبح خامس الهدافين التاريخيين في ريال مدريد.

وبعيدًا عن الهدفين، سدد بنزيما مرتين على المرمى وأخرى تصدى لها الدفاع كما قام بخمس مراواغات ناجحة من 7 محاولات وفاز بـ6 ثنائيات من أصل 9 محاولات.

ورغم أنّه هداف ريال مدريد في الموسم الحالي وسجل هدفين، لكنّه أيضًا صنع 4 فرص سانحة للتسجيل ولولا رعونة زملائه لانتهى اللقاء بنتيجة أكبر.

وبجانب بنزيما، قدّم توني كروس أداءً جيدًا للغاية وكان أفضل لاعب في خط وسط الفريق الملكي بصناعة الفارق وخلق الفرص.

رجل مخيب | داني باريخو

رغم كون باريخو أحد أهم اللاعبين في صفوف فالنسيا لكنّه لم يكن كذلك أمام ريال مدريد بل كان أحد عيوب كتيبة الخفافيش.

باريخو لم يسدد ولا كرة على المرمى ولم يصنع أي فرصة ولم يلعب أي طولية صحيحة وقام بمراوغة واحدة فقط صحيحة.

اللاعب خسر 10 كرات وأغلب المرات التي فقد فيها الكرة عادت بهجمة خطيرة على مرمى تيبو كورتوا.

باريخو كان منتظرًا منه الكثير في اللقاء لكنّه لم يكن في الموعد أغلب الوقت ولذلك خرج بعد 69 دقيقة فقط.