رجل رائع ورجل مخيب | ريال بيتيس وبرشلونة

تعرف على اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة ريال بيتيس وبرشلونة.

حقق فريق برشلونة الفوز اليوم أمام نظيره ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني .

شهدت المباراة تقلبات عديدة طوال أحداثها فتقدم بيتيس وتعادل برشلونة ثم تقدم أصحاب الأرض من جديد وقلب النادي الكتالوني النتيجة.

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في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع .. ليونيل ميسي

النجم الأرجنتيني ربما لم يسجل لكنه كان حاضرًا بقوة في ملعب ريال بيتيس كما هي العادة بالنسبة له طوال السنوات الماضية.

ميسي صنع الأهداف الثلاثة التي سجلها برشلونة وكان أكثر نجوم النادي الكتالوني خطورة على المرمى لولا تألق حارس ريال بيتيس.

البولجا كما يطلق عليه سدد الكرة على مرمى بيتيس أربع مرات وراوغ خمس مرات كما قدم ست تمريرات بفرص لأهداف لزملائه.

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رجل مخيب .. عيسى ماندي

نجم منتخب الجزائر لم يكن في أفضل أحواله خلال مواجهة اليوم أمام البعبع الكتالوني وفشل في تقديم المستوى الذي يسمح لفريقه بتحقيق نتيجة إيجابية.

ماندي فشل في التعامل مع أغلب الكرات الخطرة التي ذهبت تجاه مرمى فريقه وكان معظم التأقل محصور عند بارترا والحارس روبيليس.