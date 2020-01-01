رجل رائع ورجل مخيب - تشيلسي وإيفرتون

من هو أفضل وأسوأ لاعب في مواجهة تشيلسي أمام إيفرتون؟

استعاد تشيلسي عافيته بالفوز على إيفرتون برباعية نظيفة في لقاء الجولة 29 من الدوري الإنجليزي باللقاء الذي أُقيم في ملعب "ستامفورد بريدج".

الأهداف جاءت عن طريق ماسون مونت وبيدرو وويليان وأوليفييه جيرو وكادت أن تزيد المحصلة لولا إهدار عددًا من الفرص للبلوز.

وتعد هذه أول مباراة لفرانك لامبارد التي يحقق فيها الفوز على أرضه مسجلًا 4 أهداف منذ توليه تدريب الفريق مطلع الموسم الجاري.

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بهذه النتيجة، يحافظ تشيلسي على المركز الرابع برصيد 48 نقطة بينما تفشل كتيبة كارلو أنشيلوتي في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي ويتواجد في المركز 12 برصيد 37 نقطة.

ونستعرض في التقرير الآتي أفضل وأسوأ لاعب في المباراة من اختيارات جول

رجل رائع - بيدرو رودريجيز

بيدرو رودريجيز كان رجل المباراة بعد تقديمه مستويات مميزة وبالأخص في الشوط الأول، إذ ساهم في هدفين بصناعة الأول وتسجيل الثاني.

وقدم لاعب برشلونة أفضل مباراة له تحت قيادة لامبارد خلال الموسم الجاري واستعاد جزءًا من بريقه السابق.

ولم يكن بيدرو فقط هو أفضل اللاعبين من جانب البلوز، إذ قدّم ويليان 71 دقيقة متميزة قبل تغييره وكذلك لعب أوليفييه جيرو بصورة رائعة وأثبت أحقيته بالمشاركة أساسيًا على حساب ميتشي باتشواي.

كما ظهر روس باركلي بمستوى جيد للغاية وصنع هدفين في المباراة، وكان أهم عناصر في كتيبة لامبارد.

رجل مخيب - جيفلي سيجوردسون

قائد التوفيز قدّم مباراة سيئة للغاية وفشل في نقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم وتهديد مرمى كيبا.

سيجوردسون ظهر عاجزًا، فلم يسدد أي كرة سواء على المرمى أو خارجه وكذلك لم يخلق أي فرصة سانحة للتسجيل.

ولم يكن الأيسلندي هو الوحيد السيء في المباراة، بل ظهر توم دايفز بصورة باهتة وكذلك جبريل سيديبي.