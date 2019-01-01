رجل رائع ورجل مخيب | بورنموث وليفربول

تعرف على خيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة بورنموث وليفربول بالدوري الإنجليزي.

حقق فريق ليفربول الفوز اليوم أمام نظيره بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة ضمن لقاءات الجولة الـ ١٦ من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة عودة النجم المصري محمد صلاح للتسجيل من جديد بعد فترة غياب عن المساهمة في الأهداف رفقة الريدز.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع - محمد صلاح

استحق أكثر من لاعب من صفوف ليفربول أو بورنموث لقب رجل المباراة بعدما أظهر رغبة حقيقة في تقديم أفضل ما لديه أمام واحد من الفرق المفضلة له.

استحقاق صلاح لذلك اللقب جاء بعد مفاضلة مع ابن قارته نابي كيتا الذي قدم مباراة مذهلة هو الآخر لكن تأثير المصري كان أكبر وأكثر بشكل واضح.

ماني يتمنى الفوز بالكرة الذهبية

صلاح كان واحد من مصادر خطورة محدودة لليفربول طوال أحداث المباراة ورأينا ذلك ينعكس على نتيجتها بالرغم من مساهمة كيتا بهدف وأسيست مثله مثل المصري.

رجل مخيب - سيمون فرانسيس

العمر لم يكن رحيمًا بسيمون فرانسيس المدافع صاحب الـ ٣٤ عامًا ولم يكن نجوم ليفربول كذلك به أيضًا بعدما استباحوا الجبهة الدفاعية الخاصة به.

فرانسيس فشل في التعامل مع ضغط ليفربول المستمر على مرمى فريقه وظهر ضعيفًا وهشًا للغاية، ربما كان الحلقة الأضعف في دفاع أصحاب الأرض.

ربما لم ينافس فرانسيس في السوء سوى زميله في الهجوم لاعب ليفربول السابق سولانك الذي لم يكن له أي مردود طوال المباراة بين عمالقة دفاع الريدز.