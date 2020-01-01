الدوري الإسباني

رجل رائع ورجل مخيب | برشلونة وإيبار

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تعرف على اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة برشلونة ضد إيبار في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

حقق فريق برشلونة الفوز اليوم على نظيره إيبار بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني .

فوز اليوم جاء بعد تألق كبير من الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الذي استحق بكل وضوح لقب أفضل لاعب في المباراة من قبل لجنة رابطة الليجا.

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    في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا اختيارتنا في جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

    رجل رائع -  ليونيل ميسي

    Messi Barcelona Eibar LaLiga

    كما هو الحال في أرض الملعب فليونيل ميسي هو أفضل لاعب في أرض الملعب بعدما منح فريقه انتصارًا بأقل مجهود ممكن.

    ميسي سجل هاتريك في الشوط الأول للمرة الرابعة في مسيرته الكروية وهو أمر لم يتكرر منذ عام 2013 - تعرف على كافة أرقام ميسي في اللقاء - كما سجل الهدف الرابع في نهاية اللقاء.

    كما نجح الأرجنتيني في منح زملائه الكرة في مناطق خطرة من أرض الملعب ووضعهم في مواجهات مباشرة مع حارس الفريق الضيف.

    رجل مخيب - جونزالو إسكالانتي

    Lionel Messi Gonzalo Escalante Barcelona Eibar LaLiga 21052017

    صانع لعب نادي إيبار لم يظهر سوى في الدقائق الأولى من عمر المواجهة وبعد ذلك اختفى بشكل كامل عن المباراة.

    إسكالانتي فشل في القيام بمهامه الدفاعية كذلك بشكل مريع ولم يقدم أي شيء يذكر على المستوى الهجومي لصالح فريقه.

     

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