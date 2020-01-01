رجل رائع ورجل مخيب | برشلونة وإشبيلية

من هو أفضل وأسوأ لاعب في لقاء برشلونة وإشبيلية؟

سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي مع مضيفه إشبيلية ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

برشلونة لعب شوطًا أول جيدًا للغاية لكنّه افتقد للمسة الأخيرة، بينما تراجع مستواه بشكل واضح في الشوط الثاني.

التعادل جعل برشلونة يبتعد عن ريال مدريد بفارق 3 نقاط لكنّه في الوقت ذاته قد يخسر الصدارة حال فاز ريال مدريد على ريال سوسييداد.

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ونستعرض في التقرير الآتي أفضل وأسوأ لاعب في اللقاء.

رجل رائع | سيرجيو بوسكيتس

بوسكيتس كان رجل المباراة من جانب برشلونة، وقدّم مستويات جيدة للغاية خاصة في الشوط الأول، وكان أكثر اللاعبين استعادًا للكرات.

بوسكيتس قطع الماء والهواء على مرتدات إشبيلية بالأخص في الشوط الأول كما كان محور نقل الهجمات إلى ميسي بالتحديد.

وبجانب بوسكي، قدّم إيفان راكيتيتش مستوى رائع وربما هذه أفضل مباراة له على الإطلاق خلال الموسم الجاري.

خط وسط برشلونة وكذلك رباعي الخلف لعب بصورة جيدة ولكن الثلاثي الهجومي وعلى رأيهم ميسي لم يكونوا في أفضل أيامهم.

رجل مخيب | لويس سواريز

رغم أنّ عودة سواريز كانت بمثابة خبر سار لجمهور برشلونة لأجل المنافسة على اللقب لكنّه كان سببًا من أسباب التعادل.

سواريز لم يكن جيدًا في لمسته الأولى ولولا ذلك لوضع أكثر من لاعب في انفراد على رأسهم راكيتيتش وبرايثوايت.

كما أهدر فرصة هدف الفوز في الدقيقة 87 كانت لتحسم النقاط الثلاث لبرشلونة لكنّه أهدرها بصورة غريبة.

برايثوايت هو الآخر لم يكن في أفضل أحواله وجريزمان حينما لعب بديلًا لم يظهر بالشكل المتوقع.