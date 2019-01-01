رجل رائع ـ رجل مخيب | برشلونة × إشبيلية

تعرف على أفضل وأسوأ لاعب من جول.كوم في مباراة برشلونة وإشبيلية ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق برشلونة اليوم فوزًا هامًا على نظيره إشبيلية بأربعة أهداف نظيفة ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

والفوز رفع من رصيد برشلونة للنقطة رقم ١٦ في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد ١٨ نقطة.

في الأسطر المقبلة نستعرض معًا اختيارات جول.كوم لرجل رائع ورجل مخيب في المباراة:

رجل رائع - أرتورو فيدال

فيدال وبعيدًا عن التمركز والتحرك في كرة الهدف الثاني الذي سجله لبرشلونة كان يستحق بكل تأكيد أن يحصل على لقب اللاعب الأفضل في المباراة.

النجم التشيلياني تواجد في كل مكان بملعب المباراة واستعاد الكرة مرات عديدة لصالح النادي الكتالوني ولم يخسرها سوى في مناسبة وحيدة.

وأثبت فيدال في المباراة الأولى التي خاضها أساسيًا أن وجوده في تشكيلة الفريق الكتالوني يعد ضرورة في مواجهة الفرق مثل إشبيلية بكل تلك الانطلاقات التي قام بها خلف دفاعهم طوال فترة مشاركته.

رجل مخيب - دانييل كاريكو

في المقابل هناك عدة خيارات من أجل التواجد في محل الرجل المخيب لكن أسوأهم على الإطلاق هو قلب الدفاع دانييل كاريكو.

كاريكو استحق وبدون شك لقب أسوأ لاعب في المباراة عقب الأداء الكارثي الذي قدمه في دفاع إشبيلية ونسيانه لواجباته الأساسية في بعض الأحيان.

كاريكو فاز بكرة مشتركة وحيدة طوال المباراة ولم يحاول التدخل وقطع الكرات سوى مرة وحيدة أيضًا، ولم يبعد أي كرة عن مناطق الخطورة.