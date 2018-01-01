رجل رائع - رجل مخيب | يوفنتوس × روما

من كان الأفضل والأسوء في قمة يوفنتوس وروما

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح يوفنتوس في تحقيق انتصار هام ومثير على ضيفه روما بهدف مقابل لاشيء، في قمة الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي والتي جمعت بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وبفوزه هذا رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 49 نقطة في الصدارة وحيدًا، بينما تجمد رصيد روما عند النقطة 24 في المركز التاسع.

ونستعرض في التقرير الآتي رجل رائع ورجل مخيب في قمة يوفنتوس ورما

رجل رائع – روبين أولسن

حارس مرمى نادي روما أولسن نجح في تقديم مباراة كبيرة جدًا على كافة المستويات، فعلى الرغم من خسارة فريقه المباراة، إلا أنه قدم مباراة ماراثونية ضد لاعبي يوفنتوس ومنع أكثر من هدف محقق.

وأشارت الأرقام إلى نجاح أولسن في التصدي لـ 8 كرات كاملة، كان أغلبها كرات خطيرة وفي وضعيات يصعب التعامل معها، ولكن أولسن نجح في التصدي لها وإبقاء فريقه داخل اللعبة.

وكان أولسن شبحًا بالنسبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أضاع صاروخ ماديرا أمامه 4 فرص محققة، مما دعاه إلى ضرب القائم بقدمه في اللقطة الأخيرة تعبيرًا عن الغضب.

وعلى الرغم من تقديم روما مباراة جيدة على المستوى الهجومي، ونجاحه في مجاراة نسق يوفنتوس واقترابه من التعادل، إلا أن دفاعات روما عانت كثيرًا مما جعل الحمل أثقل على كاهلي أولسن.

رجل مخيب – ستيفن نزونزي

لاعب الوسط الدولي الفرنسي والذي يقدم مستويات أثارت الكثير من علامات الاستفهام منذ بداية الموسم استحق عن جدارة لقب الرجل المخيب لمباراة اليوم.

نزونزي ظهر بوجه شاحب في بناء اللعب، وفقد الكثير من الكرات تحت الضغط، ولم يكن فعالًا بالشكل اللازم أمام لاعبي وسط يوفنتوس.

نزوزي انضم إلى روما مطلع الموسم الحالي قادمًا من إشبيلية، بعد مستويات رائعة قدمها مع الفريق الأندلسي خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعله مطمعًا للعديد من الأندية الكبرى.

ولكن ما قدمه نزونزي مع روما منذ بداية الموسم وحتى الآن كان مخيبًا لآمال الجميع، وعلى نفس النهج استمر نزونزي دون أن يثبت نفسه بالشكل المنتظر.