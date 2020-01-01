رجل رائع - رجل مخيب | يوفنتوس ونابولي

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي

حسم نابولي لقب كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس، بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح بأربعة ركلات مقابل ركلتين.

وانتظر عشاق كرة القدم مواجهة قوية بين يوفنتوس ونابولي، تلك التي ستحسم لقبًا على مستوى كأس إيطاليا، ولكنها تمتلك العديد من الصراعات الداخلية فضلًا عن ذلك.

وأنصفت ركلات الجزاء نابولي بأربعة أهداف مقابل هدفين بعدما أضاع كل من باولو ديبالا ودانيلو، ليذهب أول ألقاب الموسم في إيطاليا لصالح أمراء الجنوب.

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وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ

رجل رائع - جيانلويجي بوفون

على الرغم من خسارة يوفنتوس للقب إلا أن جيانلويجي بوفون قدم مباراة أسطورية وهو يقارب عامه الثاني والأربعين ليقدم لقطة أسطورية جديدة في مسيرته.

وتصدى بوفون لأكثر من كرة خطيرة كانت أهمها تلك التي تصدى لها في آخر دقيقة ليذهب بالمباراة إلى ركلات الترجيح بعدما كادت تنتهي لصالح نابولي في الوقت الأصلي.

ولم ينجح الرجل في التصدي لأي ركلة ترجيح، ولو فعل ذلك وقاد يوفنتوس للقب لكانت ليلة تاريخية له، ولكنه على أي حال استحق لقب رجل المباراة الرائع.

رجل مخيب - كريستيانو رونالدو

وسدد رونالدو 3 تسديدات فقط كانت بعيدة عن الخطورة تمامًا، كما قام بمراوغتين فقط في أماكن بعيدة عن المرمى وعن الخطورة.

وعلى ذلك استحق رونالدو أن يكون رجل المباراة المخيب رغم أنه لم يقدم مباراة كارثية، ولكنه في الوقت ذاته رونالدو ولديه مقاييس خاصة، ووفقًا لها كان مخيبًا.

قدم كريستيانو رونالدو مباراة أقل من مستوى التوقعات بالنسبة للرجل الذي اعتاد الفوز بالنهائيات وحسمها في أغلب الأخيان خلال مسيرته.

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