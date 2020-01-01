كأس إيطاليا

رجل رائع - رجل مخيب | يوفنتوس وميلان

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Juventus
الأفضل والأسوأ في نصف نهائي كأس إيطاليا

تأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا بعد التعادل السلبي أمام ميلان مستفيدين من التعادل الإيجابي بهدف لنفسه في مباراة الإياب.

المباراة شهدت إهدار كريستيانو رونالدو لركلة جزاء في الشوط الأول بجانب طرد أنتي ريبيتش.

وحاول ميلان على استحياء تسجيل هدف التأهل ولكن المحاولات باءت بالفشل، بينما شكّل البيانكونيري خطورة طوال دقائق اللقاء.

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    ونستعرض في التقرير الآتي أفضل وأسوأ لاعب في المباراة من تقييم جول.

    رجل رائع | باولو ديبالا

    Paulo Dybala Simon Kjaer Juventus Milan

    باولو ديبالا قدّم مباراة قوية للغاية وكان أكثر لاعب تسديدًا للكرات على المرمى بواقع 6 مرات من بينها 3 مرات أوقفها الدفاع ومرتين حارس المرمى وواحدة خارج الملعب.

    كما كسب 6 ثنائيات من أصل 9 وصنع 5 فرص سانحة للتسجيل لكنها لم تترجم لهدف.

    أما من جانب ميلان، قدّم ثنائي الدفاع سيمون كيير وأليسيو رومانيولي مباراة قوية للغاية ولولا ذلك لحقق يوفنتوس الفوز بأريحية.

    كيير كان الأفضل بتشتيت الكرة 4 مرات ومنع 3 تسديدات على المرمى، كما كسب ثنائية أرضية ومرتين في الهواء.

    أما رومانيولي فقد شتت الكرة 6 مرات وفاز بـ3 ثنائيات وحرم يوفنتوس من أكثر من فرصة خطيرة.

    كم مرة فشل كريستيانو رونالدو في التسجيل من ركلة جزاء؟

    رجل مخيب | أنتي ريبيتش

    Ante Rebic Juventus Milan

    تحصل أنتي ريبيتش على البطاقة الحمراء بعد 16 دقيقة فقط من انطلاق المباراة بعد تدخل عنيف غير مبرر في منتصف الملعب.

    طرد اللاعب الكرواتي أفسد خطط ميلان وأجبرهم على التقهقر والدفاع أغلب فترات المباراة، خاصة وأنّ الروسونيري يفتقد لخدمات زلاتان إبراهيموفيتش وثيو هيرنانديز.

    أيضًا أندريا كونتي لم يكن في أفضل مستوياته ولذلك خرج بديلًا في الشوط الثاني.

     

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