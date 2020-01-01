رجل رائع - رجل مخيب | يوفنتوس وميلان

الأفضل والأسوأ في نصف نهائي كأس إيطاليا

تأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا بعد التعادل السلبي أمام ميلان مستفيدين من التعادل الإيجابي بهدف لنفسه في مباراة الإياب.

المباراة شهدت إهدار كريستيانو رونالدو لركلة جزاء في الشوط الأول بجانب طرد أنتي ريبيتش.

وحاول ميلان على استحياء تسجيل هدف التأهل ولكن المحاولات باءت بالفشل، بينما شكّل البيانكونيري خطورة طوال دقائق اللقاء.

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ونستعرض في التقرير الآتي أفضل وأسوأ لاعب في المباراة من تقييم جول.

رجل رائع | باولو ديبالا





باولو ديبالا قدّم مباراة قوية للغاية وكان أكثر لاعب تسديدًا للكرات على المرمى بواقع 6 مرات من بينها 3 مرات أوقفها الدفاع ومرتين حارس المرمى وواحدة خارج الملعب.

كما كسب 6 ثنائيات من أصل 9 وصنع 5 فرص سانحة للتسجيل لكنها لم تترجم لهدف.

أما من جانب ميلان، قدّم ثنائي الدفاع سيمون كيير وأليسيو رومانيولي مباراة قوية للغاية ولولا ذلك لحقق يوفنتوس الفوز بأريحية.

كيير كان الأفضل بتشتيت الكرة 4 مرات ومنع 3 تسديدات على المرمى، كما كسب ثنائية أرضية ومرتين في الهواء.

أما رومانيولي فقد شتت الكرة 6 مرات وفاز بـ3 ثنائيات وحرم يوفنتوس من أكثر من فرصة خطيرة.

رجل مخيب | أنتي ريبيتش

تحصل أنتي ريبيتش على البطاقة الحمراء بعد 16 دقيقة فقط من انطلاق المباراة بعد تدخل عنيف غير مبرر في منتصف الملعب.

طرد اللاعب الكرواتي أفسد خطط ميلان وأجبرهم على التقهقر والدفاع أغلب فترات المباراة، خاصة وأنّ الروسونيري يفتقد لخدمات زلاتان إبراهيموفيتش وثيو هيرنانديز.

أيضًا أندريا كونتي لم يكن في أفضل مستوياته ولذلك خرج بديلًا في الشوط الثاني.