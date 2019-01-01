رجل رائع _ رجل مخيب | يوفنتوس وتورينو

تقييم جول للأفضل والأسوأ في ديربي تورينو

تمكن يوفنتوس من مواصلة مسيرته الناجحة في الكالتشيو تحت قيادة ماوريسيو ساري، وهذه المرة بانتصار غالٍ على تورينو بهدف نظيف.

رجل رائع | سيريجو - تورينو

على الرغم من الخسارة التي مُني بها تورينو إلا أنه قدّم تصديات إعجازية اليوم وحرم اليوفي من فوز كبير مستحق.

حارس باريس سان جيرمان الأسبق تصدى إلى عدد كبير من الفرص وأبرزها فرصة دي ليخت من على خط الستة أمتار، إلى جانب قذيفة من هيجوايين ورأسية من رونالدو.

يستحق الدولي الإيطالي أن يكون الرجل الأبرز في هذه المباراة.

رجل رائع - رجل مخيب | أستون فيلا وليفربول

رجل مخيب | أندريا بيلوتي - تورينو

لم تشعر وأن تورينو كان لديه مهاجمًا اليوم، فالدولي الإيطالي كان غائب عن المباراة بصورة كبيرة.

لم توجد أي خطورة على مرمى تشيزني تذكر سوى في لقطة واحدة وأضاعها باستهتار كبير، لم يقدم المنتظر منه كونه النجم الأول لتورينيو.

رجل رائع _ رجل مخيب | مانشستر سيتي وساوثامبتون