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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رجل رائع - رجل مخيب| يوفنتوس × ميلان

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الأفضل والأسوأ في قمة الأسبوع من الدوري الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نجح يوفنتوس في انتزاع انتصاراً صعباً على ضيفه ميلان، بالتغلب عليه بهدفين مقابل هدف، في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

الهدف الأول جاء عن طريق البولندي كريشتوف بيونتيك، بينما رد يوفي بثنائية باولو ديبالا من ركلة جزاء، وهدف آخر للمهاجم الشاب مويس كين.

رجل رائع - تيموي باكايوكو

Bakayoko Emre Can Juventus Milan Serie A

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رغم تعرض فريقه للخسارة، إلا أن باكايوكو كان رجل المباراة واللاعب الأكثر تأثيراً قبل سقوط فريقه.

ساهم بشكل كبير في الضغط على لاعبي يوفنتوس ببداية كل هجمة، وصنع الهدف الأول لبيونتيك بعد استغلال خطأ بونوتشي.

باكايوكو كان الحلقة الأقوى في خط وسط ميلان، وسط مستوى متواصل لتشالهان أوجلو وكيسي، حيث لم يتمتع بأي دعم كافي منهما.

رجل مخيب - موساكيو

Mateo Musacchio Milan

في الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور لصالح ميلان، ظهر موساكيو ليساهم في ترجيح كفة يوفنتوس.

خطأ فادح وسوء تعامل مع هجمة لديبالا، لينجح الأرجنتيني في الحصول على ركلة جزاء مستغلاً سذاجة مواطنه.

اللقطة تسببت في القضاء على معنويات ميلان تماماً، كما أن موساكيو نفسه لم يقم بأي تدخلات ناجحة، وكان ثغرة واضحة في دفاع الضيوف.

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