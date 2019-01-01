رجل رائع - رجل مخيب | يوفنتوس × أياكس

الأفضل والأسوأ في مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق أياكس أمستردام مفاجأة كبيرة بإقصاء يوفنتوس من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز عليه في مباراة الإياب بثنائية مقابل هدف في ملعب أليانز ستاديوم، بعد التعادل في لقاء الذهاب بملعب يوهان كرويف بهدفٍ لكل فريق.

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

أياكس يواصل معجزاته ويقصي يوفنتوس من دوري الأبطال!

رجل رائع – ماتياس دي ليخت

مدافع فريق أياكس صاحب هدف الفوز على البيانكونيري والعبور الملحمي لنصف النهائي قدم مباراة ممتازة، فضلًا عن الهدف قام بـ 65 تمريرة منها 48 ناجحة.

اللاعب الهولندي تفوق أيضًا في جميع التدخلات الهوائية التي تدخل فيها، مما يفسر سبب طلب صفوة الأندية الأوروبية للتعاقد معه.

رجل مخيب – مويس كين

رغم مشاركته في الشوط الثاني بأكمله، إلا أن الموهبة الإيطالية الشابة التي تصول وتجول في الأسابيع الأخيرة من الكالتشيو، لم تستطع حسم التأهل للبيانكونيري في الشوط الثاني.

اللاعب الإيطالي الشاب قدم مجهودًا واضحًا ولكنه أهدره بسبب عدم دقة اللمسة الأخيرة أمام مرمى الفريق الهولندي، وسدد صاحب الـ 19 عامًا تسديدتين فقط في المباراة منها واحدة على مرمى الخصم.